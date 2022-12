Messi srušio još jedan rekord u povijesti Svjetskih prvenstava

Kapetan nogometne reprezentacije Argentine i jedan od najboljih nogometaša svih vremena, Lionel Messi, prvim je zviždukom na utakmici finala SP-a oborio još jedan rekord u njegovoj nevjerojatnoj karijeri.

Messi je na utakmici finala SP-a protiv Francuske postao igrač koji je odigrao najviše utakmica na svjetskim prvenstvima sad, čak 26.

Rekord je do sada držao legendarni Lothar Matthaus koji ima utakmicu manje.

Big moment: Lionel Messi in the starting-11 at today’s World Cup final versus France. The Argentinian gonna be the all-time record holder for most men’s WC appearances (26), one more than German legend Lothar Matthäus (25). @LMatthaeus10 posted this photo few minutes ago… 🇦🇷🤝🇩🇪 pic.twitter.com/C9KSLJo6gT