Njemačka je sve bliže radikalnom ograničenju brzine

Izvor: Felix Müller/Pixabay/Ilustracija

Inicijativa za ograničenje brzine na 30 km/h u središtima gradovima, čiji su suosnivači gradovi Augsburg, Ulm i Freiburg, pronalazi sve više pristalica.

U prosjeku se svakog radnog dana u projekt uključi jedna općina, izvijestio je djelatnik inicijative Livable Cities, a prenosi Sueddeutsche Zeitung. Ukupno se pridružilo više od 350 gradova, općina i okruga.

Općine traže da same odlučuju koje su brzine u mjestima dopuštene. Žale se da je do sada manjkalo volje u Saveznom ministarstvu prometa u Berlinu da se ozbiljno pozabavi ovim problemima. Prema savezu, to bi se trebalo promijeniti ove godine kroz veći pritisak javnosti, piše HAK Revija.

Nedavno je Savezna agencija za okoliš preporučila uvođenje ograničenja brzine od 30 km/h u cijeloj Njemačkoj, odnosno u središtima gradova i mjesta. Ideja je smanjiti buku i onečišćenja okoliša.

