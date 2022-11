Ukrajina je u ponedjeljak nabrojala popis 50 međunarodnih kompanija koje i dalje posluju u Rusiji, unatoč ratu koji je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo u veljači.

Ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je na bojkot tih kompanija, optužujući ih da “financiraju genocid” tako što i dalje posluju u Rusiji.

“Međunarodne kompanije koje i dalje posluju u Rusiji izravno financiraju ruske ratne zločine i genocid nad Ukrajincima. Ponavljam svoj poziv njihovim kupcima i partnerima da bojkotiraju te brendove sve dok ne prestanu krvavo zarađivati i ne povuku se iz Rusije”, poručio je Kuleba.

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova podijelilo je grafiku pod naslovom “50 najboljih robnih marki iz Europe i Sjeverne Amerike koje nastavljaju poslovati u Rusiji od 2. studenog 2022.”

Slika sadrži logotipe kompanija uključujući Nestle, P&G, Johnson & Johnson, Philips, Siemens, Bayer, Unilever, Danone, Kimberly-Clark, ING, UniCredit, Aegon, Merck, Lilly, Sanofi, Veolia, Cargill, ADM, Roche, Valeo , Schlumberger, Engie, Metro, Abbvie, Auchan, HSBC, Aviva, Pfizer i AstraZeneca, između ostalih.

