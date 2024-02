Poznati prijevoznik počeo vagati putnike prije ulaska u avion

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Europski prijevoznik Finnair u zračnoj luci u Helsinkiju važe putnike na izlazu za let, ali samo one koji su dovoljno hrabri da na to dobrovoljno pristanu kako bi se zračnom prijevozniku omogućilo da napravi bolju procjenu težine zrakoplova prije polijetanja.

A u scenariju iz noćne more za svakoga tko je ikad pokušao bezbrižno unijeti pretešku torbu u avion, putnici se važu zajedno sa svojom ručnom prtljagom.

Nasreću, vaganje nije povezano s pojedinačnim rezervacijama ili podacima o putnicima. Sve je anonimno, rekla je za CNN Päivyt Tallqvist, Finnairova viša potpredsjednica za komunikacije, dodajući da samo član osoblja na gateu vidi težinu.

Istraživanje je počelo u ponedjeljak, a do četvrtka ujutro već je sudjelovalo 800 dobrovoljaca, rekla je Tallqvist. Zrakoplovna tvrtka bila je “pozitivno iznenađena brojem dobrovoljaca”.

“Korisnike Finnaira obavijestili smo (o vaganju) putem društvenih medija i naše mobilne aplikacije, a prvi su se volonteri javili čak i prije nego što je oprema postavljena”, rekla je.

Finnair prikuplja podatke i za zimsku i za ljetnu sezonu jer putnici nose težu odjeću i kapute tijekom hladnih finskih zima. Zimska očitanja bit će dovršena u veljači, a ljetna od travnja do svibnja.

Tallqvist je izjavila da zrakoplovni prijevoznik uspoređuje podatke o prosječnoj težini putnika i njihovoj ručnoj prtljazi “u svrhu procjene ravnoteže zrakoplova i performansi potrebnih za sigurno obavljanje letova”.

I dok bi mnogi putnici radije svoju težinu držali u tajnosti, Satu Munnukka, Finnairov voditelj zemaljskih procesa, uvjeravao je nervozne putnike u izjavi da “prikupljeni podaci nisu ni na koji način povezani s osobnim podacima korisnika”.

“Bilježimo ukupnu težinu i pozadinske podatke putnika i njegove ručne prtljage, ali ne tražimo ime ili broj rezervacije, na primjer”, dodao je Munnukka.

“Samo agent službe za korisnike koji radi na mjestu mjerenja može vidjeti ukupnu težinu, tako da možete bezbrižno sudjelovati u istraživanju.”

