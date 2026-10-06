Profesori traže odgovornost zbog slučaja koji je potresao sveučilište, uprava Cornella pred smjenom

U tužbi koju je Doe prošlog mjeseca podnijela protiv sveučilišta, bratstva Chi Phi, sedam članova tog bratstva i drugih, navodi se da sveučilište nije zaštitilo žrtvu niti adekvatno kaznilo optužene studente. Nastala situacija potaknula je pitanja o tome kako je policija kampusa provela istragu, kako je okružni tužitelj donio odluku da neće podići optužnicu te jesu li interna istraga sveučilišta i naknadne mjere bile dostatne.