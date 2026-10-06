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Profesori traže odgovornost zbog slučaja koji je potresao sveučilište, uprava Cornella pred smjenom
Članovi Senata nastavnog osoblja Sveučilišta Cornell podnijeli su prijedlog rezolucije o izglasavanju nepovjerenja upravi sveučilišta zbog načina na koji je postupila u slučaju navodnog grupnog silovanja u kampusu 2024. godine, dok se istovremeno – uz okupljanje stotina prosvjednika u kampusu – sve glasnije traže reforme i odgovornost.
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Rezolucija je predana sveučilišnom odboru nastavnog osoblja u ponedjeljak navečer, prema riječima Paula Ortiza, profesora povijesti rada na Cornellu i člana Senata nastavnog osoblja. Skupina će razmotriti rezoluciju, a ona će biti uvrštena na dnevni red plenarne sjednice Senata zakazane za 14. listopada, rekao je Ortiz.
"Stotine studenata, bivših studenata i članova osoblja obratile su se nastavnom osoblju zahtijevajući da nešto poduzmemo", izjavio je Ortiz za CNN.
CNN je zatražio komentar od Sveučilišta Cornell.
Nezadovoljstvo upravom jasno se očitovalo u ponedjeljak navečer tijekom skupa u kampusu, na kojem su studenti i članovi zajednice uzvikivali „sramota” i „ostavka”, izražavajući snažan gnjev prema dužnosnicima za koje smatraju da su iznevjerili ženu poznatu pod pseudonimom Jane Doe kada je 2024. godine prvi put prijavila slučaj seksualnog napada policiji kampusa.
Neke skupine također planiraju u srijedu održati sedmosatni prosvjed sjedenjem „u znak solidarnosti s Jane Doe”, kako stoji na letcima za taj događaj objavljenima na društvenim mrežama.
U tužbi koju je Doe prošlog mjeseca podnijela protiv sveučilišta, bratstva Chi Phi, sedam članova tog bratstva i drugih, navodi se da sveučilište nije zaštitilo žrtvu niti adekvatno kaznilo optužene studente. Nastala situacija potaknula je pitanja o tome kako je policija kampusa provela istragu, kako je okružni tužitelj donio odluku da neće podići optužnicu te jesu li interna istraga sveučilišta i naknadne mjere bile dostatne.
Ovaj potez uslijedio je samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Cornella, Michael Kotlikoff, objavio videoporuku u kojoj je obećao daljnju provjeru činjenica i odgovore zajednici, istaknuvši da navodna iskustva Jane Doe otvaraju „potresna i zabrinjavajuća pitanja o seksualnom napadu, dehumanizaciji te aspektima kulture zabave, konzumacije alkohola i uporabe droga”.
Kotlikoff je izjavio da podržava odluku guvernera o prepuštanju kaznene istrage glavnom državnom odvjetniku New Yorka te pozdravlja neovisnu provjeru koju će provesti vanjska odvjetnička tvrtka u vezi s načinom na koji je Cornell postupao u slučaju iz 2024. godine.
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