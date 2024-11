Puhovski: Marija Selak Raspudić i Ivana Kekin su na ružan način stjerane pod tepih

Podijeli :

Profesor Žarko Puhovski u N1 Studiju uživo s Ilijom Jandrićem komentirao je političke aktualnosti, ne samo u Hrvatskoj i SAD-u nego i Srbiji nakon rušenja nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu, kada je poginulo 14 ljudi.

Građani su ogorčeni i prosvjeduju, što im vlast zamjera jer smatra da nije vrijeme za podjele ili skupljanje političkih poena. Ipak, to ne pomaže jer dio javnosti vjeruje da su korupcija i loš način vođenja zemlje doveli i do ove tragedije.

Premijer Srbije: Nije vrijeme za političke odgovore, samo monstrum može reći da je ovo ubojstvo

“Srbija je doista poremećena. Do te mjere da se više ništa ne može događati kao činjenicae nego kao interpretacija. Jedna strana govori da nije došlo do nesreće nego ubojstva, a druga govori o manipulaciji umjesto ogorčenosti. Dakle, imate potpunu zaoštrenost u kojoj oporba pokušava na svaki način maknuti Aleksandra Vučića“, kazao je Puhovski.

Razumljivo je da su ljudi ogorčeni

“Kralja u Valenciji su gađali blatom jer ga vide kao simbol nesreće. Ljudi su ogorčeni na sve, što je razumljivo. Što se Srbije tiče, krenula je u ultra modernizaciju, ali infrastruktura to ne može izdržati. Uveden je vlak koji vozi od Beograda do Novog Sada za 35 minuta, ali pokvario se već nakon dva tjedna i pokazalo se da su stanice ispod potrebnog standarda. Ne možete ubaciti kineski vlak na prugu koja ne podnosi takve brzine. Tu su strašno čudne stvari”, ističe Puhovski.

Dodao je da oporba ne može preko izbora doći do pobjede, što pokazuju sve analize. Otuda tolika žestina nakon ovakvih događaja.

“Ako Vučiću uspije stvar s litijem…”

Zeleno-lijevi front ispred Vlade Srbije poručio „krvave su vam ruke“

“To je situacija u kojoj želite biti vođa u svemu, vladar u svemu, ali ne želite odgovornost u svemu. I to puca. Tako je radio Tito u glasovitom govoru u Splitu 1962., kad je napao birokraciju. Riječ je o staroj maniri vladara. Ali, ako Vučiću uspije stvar s litijem, bit će nepobjediv narednih deset godina jer bi imao i podršku Europske unije. Oporba to zna, a zna i on. Sigurno će biti još bahatiji.”

Kao što će biti i sve češće kritike “ustaštva”, napominje Puhovski.

“Riječ je o histeriji. Njima ustaše lete s ustiju za dobar dan. Kažete da ste išli u Srbiju i kažete da vlakovi sporije voze, oni će reći da je to tipičan ustaški pogled… Istina je i da tih igara ima s obje strane.”

Predsjednička kampanja u Hrvatskoj

Dragan Primorac je prošli tjedan pozvao vojne zapovjednike da se ogluše o zapovijed Zoranu Milanoviću.

“Doživio sam to kao poziv na neposluh, ali to može biti opravdano. Imamo najljepšu formulaciju u Ustavu, koja glasi da u slučaju povrede ljudskih prava nikakav viši nalog ne može biti izgovor. To da je pravo ne slušati nalog. Da je to znao, a naravno nije, Primorac bi znao to bolje formulirati. On je kandidat preko kojeg se sukobljavaju Andrej Plenković i Milanović. On je naprosto drugorazredni kandidat, nadomjestak i neka vrsta lutke, za što mu nema pomoći. S druge strane, ugodno sam iznenađen Milanovićem koji se uspijeva držati pod kontrolom iako je ideja HDZ-a natjerati ga da reagira i potencijalno si našteti. Mislim da je to njegova dobra taktika, ali nisam siguran da će izdržati.”

Puhovski se pita i zašto SDP toliko novca ulaže u Milanovića.

“Njemu to ne treba.”

Kritičari predsjedniku zamjeraju i što vojsku koristi u privatne svrhe.

Primorac: Časnici nisu pozvani na neposluh nego se pozivaju da govore istinu

“Zašto to radi, ne razumijem. Ponaša se doista neozbiljno u tom pogledu, a ono s crvenim tepihom je bio zaista loš vic. Takve gluposti prije nije radio pa očito kuha ispod te mirne površine. On misli da brani vojsku od HDZ-a, ali radi to na potpuno pogrešan način. A kad čujete Orsata Miljenića i Arsena Bauka kako ga brane, to zvuči kao loš vic. Ti jadni SDP-ovci glavinjaju za njim i ne znaju što bi radili. Milanović se ponaša pametno jer šuti, što inzistira na onome što će prihvatiti desni dio biračkog tijela i što radi ono što će voljeti lijevi dio biračkog tijela.”

Ivana Kekin se fokusirala na Primorca, a Marija Selak Raspudić na Milanovića.

“One su na jedan zaista ružan način stjerane pod tepih i na neki su način polulegalne kandidatkinje. Ispada kao da sa strane navijaju i to je, nažalost, takva mačo interpretacija. Zato se moraju boriti da bi došle u fokus. Mediji moraju prenijeti što govori predsjednik države i što mu Plenković odgovara, zbog čega je ostalo manje prostora za druge. Imamo situaciju u kojoj su, s pravom se kaže, oštećeni desnica i ljevica. Stvar se svela na PR igru, a ne nešto što je vezano uz probleme.”

Može li Selak Raspudić imati “Mesićev efekt” i koliko afere mogu naštetiti Primorcu?

“Načelno, može. Ali, imamo nekoliko stvari ovdje… Tad su ankete bile puno lošije, a drugo, kandidat ljevice bio je sabotiran te je kampanju Mate Granića vodio mladi i neiskusan Plenković. Ta paralela je nerealna. Što se afera tiče… Povucite paralelu oko toga da sam bio na prva dva ili tri Zagreb Pridea, oni koji me poznaju ne bi to uzimali kao nešto loše jer me znaju. Tako HDZ-ove birače ne može pogađati korupcija jer su na nju kod svojih opcija navikli. Njegova kampanja na novac potrošen za ured nije ni odgovorila, kao da se ništa nije dogodilo. Mislim da je njegova slaba točka to da je bio dragovoljac od 1. srpnja do 31. srpnja 1991. i što je biografiju stalno razvlačio. Kad bi se sve posložilo, ne bi kronološki funkcioniralo. Bez obzira na sve, mislim da su HDZ-ovi birači dovoljno motivirani da bi Primorac ušao u drugi krug.”

Izbori u SAD-u

Na kraju, komentirao je izbore u SAD-u.

“Čini mi se da Donald Trump ima malo više šanse, ali sumnjam da itko zna sa sigurnošću tko će pobijediti. Situacija je takva da je on zadržao liniju, a Kamala Harris se ubacila u program Joea Bidena i to joj ne ide najbolje. Problem je i što se stvara slika kao da PR određuje izbore, a manje se govori o programu. Iskreno sam uvjeren da je izbor predsjednika SAD-a važniji za nas od izbora za predsjednika Hrvatske”, zaključio je Žarko Puhovski.

