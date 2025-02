Pusić za N1 komentirala Milanovićevu izjavu o Dodiku: Kao i vrlo često, ubi ga prejaka riječ

Podijeli :

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić, komentirala je u N1 Studiju uživo s Ankom Bilić Keserović presudu Miloradu Dodiku i utjecaj koji bi mogla imati na ovim prostorima.

“Upućeni u situaciju su nekoliko dana prije presude rekli da vjeruju kako će to izazvati neku prvu reakciju, nakon čega će se ubrzo stvari smiriti. Trebalo je i manje da se ona smiri, čak i od strane samog Dodika. Mislim da ni on ni Aleksandar Vučić ne znaju što očekivati od međunarodne zajednice i što “bromansa” između Donalda Trumpa i Vladimira Putina znači za njih”, smatra Pusić pa dodaje:

“Primjerice, Rusija je imala oštru reakciju prema Srbiji nakon glasanja u Ujedinjenim narodima, a Amerikanci su najavili sankcije za Naftnu industriju Srbije (NIS). Dakle, Vučić i Dodik nisu centralne figure ove priče. Također, situacija je specifična jer iako SAD nije saveznik Rusiji, Trump jest saveznik Putinu. Zato je na Vučiću i Dodiku čekati vidjeti razvoj događaja. Ipak, nešto je nešto jasno, treba mijenjati kako neke stvari u BiH funkcioniraju.”

Naglasila je da će se sve ovo smiriti, posebno jer slijedi žalba, potom i pravomoćna presuda. S druge strane, Zoran Milanović je uvjeren da će ovo samo ojačati Dodika. Visokog predstavnika Christiana Schmidta nazvao je kolonijalnim guvernerom i začudio se kako on postoji u 21. stoljeću.

“Kao i vrlo često, ubi ga prejaka riječ. Reagirao je, po mom mišljenju, umjerenije i od Vučića. To nije bilo primjereno. Ne vidim da hrvatski predsjednik tu treba pretjerano reagirati osim pratiti situaciju i njen razvoj. Što se visokog predstavnika tiče, on nije kolonijalni guverner, samo je jedan od ostataka Daytonskog sporazuma. Kao i Republika Srpska. Sve to je rezultat vremena otprije 30 godine, okončanje neprekidnog ubijanja u BiH. Tad se vjerovalo da će on biti na snazi šest mjeseci do godinu dana, ali to nije ispalo tako. S visokim predstavnikom odlazi taj čitavi aranžman, ali je pitanje čime ga zamijeniti. Lako je nešto uništiti, teže je izgraditi.”

Uvjerena je da postoji nova generacija ljudi u BiH koja može i zna napraviti koncept, ali upitno je koliki priliku za to ima zbog starijih koji su opterećeni prošlosti.

Bitno kompliciranija situacija jest ona između Ukrajine i Rusije.

“Čini mi se da će SAD do izbora za Kongres nama biti potpuno nepoznata i bliža Rusiji ili Kini. Ništa međunarodno pravo, ništa dogovori, sporazumi… samo pitanje snage i sile. Iako, Rusija je upitna sila, ali za Europu će uvijek biti velika i potencijalno opasna jer je blizu. I nije joj saveznik, kao što više nije ni SAD. Rekla bih, tri su nova europska lidera – Emmanuel Macron, Keir Starmer i Friedrich Merz.”

Njihove su akcije, govori Pusić, koordinirane. S obzirom da je Trump odlučio ignorirati Europu, ona mora brinuti sama za sebe.

“Sva tri lidera su zainteresirana za zajednički europsku obranu i mislim da Europu ne dira previše što Trump radi jer Europi sve to ostaje kako god se okrene. Zato su bitniji europski razgovori. Stvarni posao i stvarnu obranu će i garantirati i odraditi Europa. Ne vidim što bi radila na razgovorima s Trumpom ili Putinom, kao što ne vidim razlog za SAD na europskim razgovorima”, objasnila je Pusić.

Europska vojna snaga?

“Ulaže u obranu više od Kine, ali nema koordinacije. I Velika Britanija, Francuska i Njemačka spremne su slati vojsku u Ukrajinu. Zato je sastav sastanka u Parizu bio kakav je bio. Željelo se iz toga isključiti Mađarsku jer je Viktor Orban Putinov čovjek u europskim redovima. Hrvatska u svemu tome ima svoje interese i može se obraniti od velikih tektonskih promjena samo je dio jake europske obrane”, zaključila je Vesna Pusić.

