“Raspad Ruske Federacije bio bi veći problem nego Rusija pod vodstvom Putina”

Podijeli:







Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP, Ilustracija

Novinar Željko Pantelić javio se iz Rima za N1 studio uživo i komentirao podijeljenost Srbije između Rusije i EU-a, kao i formiranje vlade Giorgije Meloni.

“Srbija je do sada mogla sjediti na dvije stolice, sve do početka rata u Ukrajini. Mnoge su države, uključujući i najmoćnije države u Europi također sjedile na dvije stolice, čak su imali i razvijeniju trgovinu s Rusijom. Treba imati u vidu da Srbija nije toliko bitna. Mi uvijek imamo regionalno centrističku opsjednutost nama samima. Sve što govori Aleksandar Vučić je uvijek okrenuto samo srpskom mnijenju, jer on cijelo vrijeme vodi izbornu kampanju iz koje nikada ne izlazi. Sve što govori nije okrenuto niti Hrvatskoj, niti Europi, već isključivo Srbiji”, rekao je.

VEZANE VIJESTI Grbin: Plenkovićeva izjava je kao Vučićeva mantra u poslanicama Hajduković: Vučić je pao u jamu koju si je sam iskopao. Obrana očajnika

Kako navodi, u Srbiji je teško pronaći diskurs koji bi pomirio suprotstavljene strane. “U Srbiji smo podijeljeni između proeuropskih liberalista i ljudi koji su, ne toliko rusofili, već više antiamerikanci. Taj ‘antiamerikanizam’ je sve više vidljiv”, rekao je.

Osvrnuo se i na geopolitičku važnost rata u Ukrajini: “Ukrajina je na periferiji. Veoma je bitna za Rusiju, ali za Ameriku nije toliki prioritet. Ako će treći svjetski rat negdje početi, to neće biti u Ukrajini, nego na Tajvanu. Tamo su sukobljeni interesi Kine i SAD-a”, rekao je.

“Moramo gledati širu sliku i posljedice. Raspad Ruske Federacije predstavio bi veći problem nego Rusija pod vodstvom Putina. Taj prostor, koji bi mogao krenuti u kaotično stanje, sa šest tisuća nuklearnih bojnih glava, predstavljao bi problem za cijeli svijet”, rekao je.

Komentirao je i formiranje vlade Giorgije Meloni u Italiji. “U Italiji nitko ne razmišlja o vraćanju Istre ili Dalmacije. To uistinu nije tema. Nitko ne razmišlja o pokretanju nekakve neprijateljske politike prema Hrvatskoj. Najveći sukobi vode se oko ribarstva, ali to su sitne stvari. Što se tiče Giorgije Meloni, ona ima veliki problem kod sastavljanja vlade. Teško pronalazi predsjednike dva doma parlamenta. Moramo imati u vidu da je u parlamentu odnos između Salvinijevih i Berlusconijevih zastupnika u odnosu na Melonijine otprilike pola-pola. Sada se nalaze u nezgodnoj situaciji jer ovise o njihovim zastupnicima. Meloni će biti u teškoj poziciji jer će nekoga morati izdati. Ili svoje glasače, ili će morati povesti politiku koja će dovesti Italiju u velike probleme. Ona ima namjeru na ključna mjesta dovesti ljude koji su profesionalci, a ne politički obojeni. To bi bila velika izdaja jer je ona često govorila da političari moraju preuzeti odgovornost za vođenje države”, rekao je.