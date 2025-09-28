Najveća razaranja zabilježena su u Kijevu i Zaporižju. U glavnom gradu djelomično je uništena peterokatnica, a štete su nastale i na drugim stambenim i nestambenim zgradama te vozilima. Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je najmanje pet ozlijeđenih osoba koje su hospitalizirane, upozoravajući pritom da napadi i dalje traju. U okolici Kijeva izbili su požari u više objekata, a u Fastivu je u požaru u pekari ozlijeđeno pet zaposlenika.