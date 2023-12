Što znači presuda iz Kolorada za Trumpa? “To će dodatno homogenizirati njegove pristaše”

Podijeli :

Vrhovni sud američke savezne države Kolorado učinio je presedan odlukom da bivši američki predsjednik Donald Trump ne može sudjelovati na predsjedničkim izborima u toj državi zbog svoje uloge u pobuni i napadu njegovih pristaša na američki Kapitol 6. siječnja 2021., što se smatra pokušajem državnog udara. Bilo je to nakon što je Trump izgubio na prošlim predsjedničkim izborima od Joea Bidena.

Prema odluci Vrhovnog suda u Koloradu, Trumpovo ime ne može se pojaviti na glasačkim listićima na republikanskim predizborima u toj saveznoj državi u ožujku sljedeće godine, a time i na samim predsjedničkim izborima u studenome, ako Trump bude izabrani kandidat Republikanske stranke.

Konačnu odluku o ovoj presudi donijet će Vrhovni sud SAD-a, a tamo većinu čine konzervativni suci od kojih je troje imenovao upravo Trump tijekom svoga predsjedničkog mandata.

Totalana polarizacija u SAD-u

Kolorado je, inače, savezna država u kojoj tradicionalno pobjeđuju Demkokrati pa ovaj slučaj treba gledati iz te perspektive. Osim u Koloradu, zagovaračke skupine zatražile su u još desetak saveznih država da se Trumpu onemogući kandidatura, ali neke su, poput Michigana, New Hampshirea, Minnesote i Floride, odbacile zahtjev obrazlaživši to proceduralnim razlozima ili time da nemaju ovlasti jednostrano diskvalificirati nekog kandidata.

Može li odluka Kolorada ipak povući za sobom istovjetne odluke u još nekim saveznim državama, pitali smo vanjskopolitičkog stručnjaka Božu Kovačevića.

“Treba pretpostaviti da je odluka pravosudnog tijela utemeljena na pravu, a ne na političkim preferencijama sudaca. No znamo da javno mnijenje u SAD-u, a i drugim državama, ne razmišlja u skladu s pravnom logikom. U kontekstu totalne polarizacije u Americi, jasno je da svi Trumpovi pristaše tu odluku smatraju političkom”, kazao je.

Vrhovni sud bi presudio u Trumpovu korist?

Kovačević smatra da odluka Vrhovnog suda u Koloradu, a eventualno u još nekim saveznim državama, zapravo ide na ruku Trumpu.

“Čini mi se da su političke posljedice te odluke povoljne za Trumpa jer povećavaju homogenizaciju njegovih birača. Bilo bi zanimljivo kada bi još neke savezne države donijele takve odluke, ali pretpostavljam da bi sudbina svake od tih odluka nepovoljnih za Trumpa, na Vrhovnom sudu završila u njegovu korist s obzirom na sastav Vrhovnog suda. Ako se pretpostavlja da su odluke nižih sudova politizirane, vjerojatno bi i odluka višeg suda na neki način bila uvjetovana politikom”, smatra Kovačević.

“Sve to govori o strahu od Trumpa”

Trump je najizgledniji kandidat Republikanaca za kandidata na američkim predsjedničkim izborima, ali to još nije potrvrđeno na unutarstranačkim predizborima. Stoga se postavlja i pitanje stvara li odluka suda u Koloradu te eventualno u još nekim saveznim državama, pritisak na Republikance da izaberu nekog drugog za predsjedničkog kandidata.

“Takvi pritisci dodatno homogeniziraju Trumpove birače i učvršćuju ga u uvjerenju da se treba kandidirati. Inače, najizravniju poruku Republikancima u tom smislu poslao je predsjednik Joe Biden kazavši da bi bio spreman povući svoju kandidaturu ako republikanski kandidat ne bi bio Trump. Sve to zapravo govori o strahu i panici od Trumpa”, ističe Kovačević.

Karijera obilježena nepoštivanjem zakona

U konačnici, ako zaživi odluka suda u Koloradu, a možda i u nekim drugim saveznim državama, Trump se ondje ne bi mogao natjecati na izborima, ali u ostalima može biti kandidiat. No, time bi mu bio znatno otežan put do izborne pobjede.

“To mu svakako smanjuje izglede za pobjedu, ali cijeli kontekst navodi na zaključak o politizaciji pravosuđa. Nažalostr, to je realnost SAD-a, ta totalna politizacija koju je, zapravo, nametnuo sam Trump svojim nepoštivanjem institucija. Njegova cijela karijera, i poslovna i politička, obilježena je nepoštivanjem zakona. Najprije onih koji reguliraju područje biznisa, a i predsjednička karijera mu je obilježena nepoštivanjem sustava ustavnog ustrojstva SAD-a i pokušajem državnog udara. Jasno je tko je Trump i što on predstavlja, ali je isto tako jasno da velik broj Amerikanaca misli da je to pravi način. Ne zaboravimo da jezgru njegovih birača čine pripadnici pokreta Čajanka (Tea Party) i različitih, u religijskom smislu fundamentalističkih i rasističkih skupina”, ustvrdio je Kovačević.

