Stručnjak za Srbiju: Svjedočimo početku kraja Aleksandra Vučića

Novinar Jutarnjeg lista i stručnjak za političku stvarnost Srbije Vlado Vurušić u Pregledu dana s Domagojem Novokmetom komentirao je sve radikalniju situaciju u Srbiji.

Naime, građani koji prosvjeduju zbog korupcije pod konstantnom su opasnosti od napada svih vrsta. U njima sudjeluju policija, aktualna vlast i nepoznati građani čiji jezik je nasilje pa automobilima, palicama ili šakama nasrću na prosvjednike. Predsjednik Aleksandar Vučić svemu tome dodatno doprinosi.

VIDEO / Vučić: Centri moći u Zagrebu, Sarajevu i Prištini, nećete promijeniti vlast u Srbiji

“Situacija se radikalizirala, to je neupitno. To što Vučić radi ima sad već bizarne domete i prelazi u određeno ludilo. Stvari idu sve dalje, represija se širi, a što je ona veća, to njegov kraj može brže doći. Ne znamo kad bi mogao nastupiti, ali prosvjedi traju više od dva mjeseca i nisu se puno pomakli s neke točke. Mislim da dok studenti ne postave neke političke zahtjeve, da se ti prosvjedi mogu pretvoriti u one kao protiv Slobodana Miloševića 1996. i 1997. I tad se danima prosvjedovali, ali se ugasilo i Milošević je ostao još tri godine na vlasti”, smatra Vurušić.

Na sve to kao da se Vučić naviknuo jer svaki od prosvjeda je “preživio”. Zato tvrdi da prosvjednika ima sve manje.

“On tako govori cijelo vrijeme, što zna biti smiješno jer snimke ga često uspiju demantirati. To pokazuje da je dobrom dijelu Srba, posebno u Beogradu i Novom Sadu, zapravo dosta ove njegove autokratske, korumpirane, nepotističke i partijske države. Međutim, dok su ranije prosvjede predvodili oporbeni političari, on se nije previše uzbuđivao. Zato što je ona, bez obzira je li lijeva, desna ili centar, u ključnim stvarima slična njegovim politikama. Iz tog razloga studenti ne žele oporbu u svojim redovima. Nažalost, studentima to ne polazi za rukom trenutno i zato se moraju artikulirati”, objasnio je Vurušić pa dodao da Srbija nije slična Gruziji jer se tamo zna da prosvjeduju proeuropski građani, a u Srbiji nije poznato tko što točno želi i kako.

Ipak, cilj svih je identičan – maknuti Vučića.

“Povijest nam govori da se sudbina diktatora i totalitarnih lidera može okrenuti doslovno u trenutku. Zato se Vučić nikako ne može opustiti ili ignorirati ovo što se događa.”

Studenti imaju zanimljivu taktiku, striktno se drže Ustava i inzistiraju da odgovornost pada na institucije.

Vučić: Ne razumijem to novo doba. Mi bismo studente iz Zagreba najurili van

“Da, Vučić izvodi igrokaze i već smo navikli na to da za sve krivi podređene. Zato su studenti krenuli s time da zapravo pokažu kako ne organiziraju političke prosvjede, odnosno, one protiv Vučića. Traže od institucija da rade svoj posao, da se vide ugovori oko rekonstrukcije novosadskog kolodvora i Vučić se tu nalazi u nezavidnoj poziciji jer je tu rekonstrukciju radila kineska firma. Isto tako, tu su neke mađarske tvrtke, što također dodatno stvara neugodnosti. Ovo što studenti rade je s jedne strane dobro i mudro, žele izvesti na čistac to što se dogodilo u Novom Sadu. Ali, s druge strane Vučić čeka da se sve razvodni i ispuše, zato mu je taktika bacati kosti i pustiti da vrijeme učini svoje. Već je krenuo i s pričama o tome da će se povući s mjesta predsjednika, najavio je i prijevremene izbore… Rekao bih, ovdje nismo samo svjedoci borbe za vlast nego i patologiji koja je jako ozbiljna. Ne znamo na što je sve Vučić spreman. Nije bez veze spomenuo fantomsku, tajnu organizaciju koja se moli Bogu i Vučiću. Prijeti da će to ići do kraja, ali tako su mislili i brojni drugi diktatori pa se retorika okrenula protiv njih.”

Vlado Vurušić je na kraju još jednom spomenuo da svjedočimo početku kraja Aleksandra Vučića, ali da je pitanje kad će doći onaj konačni…

