Tragedija u Stockholmu: Autobus se zabio u stanicu, nekoliko mrtvih

14. stu. 2025. 17:36
Henrik Montgomery / TT / via REUTERS

Nekoliko osoba poginulo je, a nekoliko ih je ozlijeđeno kad je autobus naletio na autobusnu postaju u Stockholmu u petak, rekla je švedska policija, dodavši da nema informacija koje ukazuju da se radi o napadu.

U incidentu je stradalo šest osoba, rekao je glasnogovornik spasilačke službe Stockholma, no nije rekao koliko je od tih šest smrtno stradalo, a koliko je ozlijeđeno.

Glasnogovornik je rekao da u to vrijeme u autobusu nije bilo putnika. "Istražuje se kao ubojstvo iz nehaja."

"Vozač autobusa je uhićen, no to je rutina u takvom incidentu", rekao je policijski glasnogovornik, dodavši da nemaju informacije koje ukazuju da se radi o napadu.

Policija je rekla da neće komentirati broj, spol i dob poginulih ili ozlijeđenih.

Policija, spasilačke službe i hitna pomoć stigle su na mjesto nesreće, rekla je policija.

Fotografija na stranici dnevnih novina Aftonbladet pokazala je hitne službe na mjestu nesreće, a pored njih se nalazio autobus na kat, oko kojeg su se mogle vidjeti raspršene krhotine.

Do nesreće je došlo pored Kraljevskog tehnološkog fakulteta, rekla je policija.

"Još ne znamo uzrok ovoga, no sada su moje misli s pogođenima i njihovim obiteljima", napisao je premijer Ulf Kristersson na X-u.

