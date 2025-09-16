Oglas

"čast mi je podnijeti tužbu"

Trump najavio tužbu protiv New York Timesa tešku 15 milijardi dolara

N1 Info
16. ruj. 2025. 07:12
Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak da planira podnijeti tužbu protiv The New York Timesa zbog klevete i lažnog prikazivanja u vrijednosti od 15 milijardi dolara.

„Danas imam veliku čast podnijeti tužbu za klevetu i lažno prikazivanje u iznosu od 15 milijardi dolara protiv The New York Timesa“, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tužba bi, kako je rekao, bila podnesena na Floridi, no nije dao dodatne pojedinosti.

Trump je optužio list da je iznosio lažne tvrdnje o njemu, njegovoj obitelji i njegovim poslovima, iako nije pojasnio na koje se navode točno odnosi, javlja CNN.

Teme
The New York Times donald trump

