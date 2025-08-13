U tijeku sastanak Koalicije voljnih u Berlinu, Macron: Trump je bio vrlo jasan

Britanski premijer Keir Starmer u ovom trenutku predvodi sastanak Koalicije voljnih u Berlinu.

"Summit Trump–Putin u petak “iznimno je važan”, rekao je, a prenosi Sky News.

"Ni nakon tri godine, nismo bili ni blizu pronalaska održivog rješenja, održivog načina da se dođe do prekida vatre – a sada imamo tu priliku zahvaljujući radu koji je predsjednik Trump uložio.”

Starmer je dodao da sa sastanka na Aljasci u petak ništa nije zajamčeno, ali je rekao da je “koalicija voljnih” spremna rasporediti “snage uvjeravanja” kada za to dođe trenutak ili uvesti sankcije gdje bude potrebno.

Snage uvjeravanja (reassurance force)

One nisu nužno borbena jedinica — radi se o postrojbama (vojne, policijske ili međunarodne promatračke) koje bi bile poslane na teren kako bi: