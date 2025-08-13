Oglas

pripreme za summit u petak

U tijeku sastanak Koalicije voljnih u Berlinu, Macron: Trump je bio vrlo jasan

author
Hina
|
13. kol. 2025. 14:53
17:41
German Chancellor Friedrich Merz welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy
JOHN MACDOUGALL/Pool via REUTERS

Zelenski je u srijedu stigao u Berlin gdje se sastaje uživo s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom i s njim zajedno videokonferencijom s europskim liderima, čelnikom NATO-a i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Trump je uoči videopoziva napisao na platformi Truth Social da europski lideri "žele da se postigne dogovor" i da se radi o "sjajnim ljudima".

Zelenski i Merz su dali zajednički izjavu nakon sastanka i prije sastanka Koalicije voljnih.

Glavni zaključak je bio da je

Putin i američki predsjednik Donald Trump će se u petak sastati na Aljasci, što predstavlja prvi američko-ruski samit od 2021., kako bi raspravili o mogućnostima okončanja rata. Trump je rekao da će obje sukobljene strane morati razmijeniti dio teritorija koji trenutno drže kako bi se to ostvarilo.

Koalicija voljnih je spremna

Starmer je poručio da na summitu Trump–Putin postoji realna prilika za prekid vatre, ali ništa nije zajamčeno. Dodao je da je “koalicija voljnih” spremna, kad dođe trenutak, rasporediti međunarodne snage za nadzor mirovnog sporazuma ili pojačati sankcije Rusiji ako pregovori propadnu.

Putin je rekao da će Kijev morati službeno obavijestiti Moskvu da napušta svoje planove o pridruživanju NATO-u, te da namjerava ostati neutralan i nesvrstan.

Zelenski je više puta isticao da će odbaciti bilo kakav ruski prijedlog da Ukrajina povuče svoje vojnike iz istočne regije Donbas i preda svoje obrambene položaje.

17:38

prije 4 min.

Starmer: Imamo priliku zahvaljujući Trumpu

Britanski premijer Keir Starmer u ovom trenutku predvodi sastanak Koalicije voljnih u Berlinu.

"Summit Trump–Putin u petak “iznimno je važan”, rekao je, a prenosi Sky News.

"Ni nakon tri godine, nismo bili ni blizu pronalaska održivog rješenja, održivog načina da se dođe do prekida vatre – a sada imamo tu priliku zahvaljujući radu koji je predsjednik Trump uložio.”

Starmer je dodao da sa sastanka na Aljasci u petak ništa nije zajamčeno, ali je rekao da je “koalicija voljnih” spremna rasporediti “snage uvjeravanja” kada za to dođe trenutak ili uvesti sankcije gdje bude potrebno.

Snage uvjeravanja (reassurance force)

One nisu nužno borbena jedinica — radi se o postrojbama (vojne, policijske ili međunarodne promatračke) koje bi bile poslane na teren kako bi:

  • nadzirale prekid vatre,
  • jamčile sigurnost na granici ili duž linije razdvajanja,
  • spriječile kršenja dogovora,
  • i djelovale kao garancija da dogovor ima stvarnu provedbu.

17:29

prije 14 min.

Macron: Trump je bio jasan

Nakon telekonferencije s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je Trump “vrlo jasno” poručio kako SAD na summitu na Aljasci želi s Putinom dogovoriti prekid vatre.

“Druga točka oko koje je sve bilo jasno, kako je izrazio predsjednik Trump, jest da se teritoriji koji pripadaju Ukrajini ne mogu pregovarati i da će o njima pregovarati isključivo ukrajinski predsjednik”, rekao je Macron novinarima, javlja DW.

Trialteralni sastanak

Nakon sastanka s ruskim čelnikom, Trump će također zagovarati budući trilateralni sastanak – u kojem bi sudjelovali Trump, Putin i Zelenski – izjavio je Macron.

Francuski predsjednik dodao je da se nada da bi se takav sastanak mogao održati u Europi, “u neutralnoj zemlji koja je prihvatljiva svim stranama”.

“Trenutačno nema ozbiljnih prijedloga o razmjeni teritorija na stolu,” zaključio je Macron.

17:10

prije 32 min.

Simbolika 13. kolovoza

Merz je istaknuo je kako je simbolično što se razgovor održao baš 13. kolovoza, na dan kada je 1961. godine započela izgradnja Berlinskog zida.

Uskoro počinje koalicija voljnih

Govoreći o sastanku europskih čelnika i Trumpa koji je upravo završio, Merz je kazao da su detaljno razmotrili niz pitanja i da će raspravu nastaviti na skupu Koalicije voljnih koji uskoro počinje.

Prema njegovim riječima, Trumpu je jasno preneseno:

- Ukrajina mora sudjelovati u svim budućim sastancima,

- prekid vatre mora prethoditi početku pregovora,

- ruski okupirani teritoriji nisu tema pregovora,

- ukrajinske snage moraju biti slobodne braniti svoju zemlju,

- širi pregovori moraju biti dio “transatlantske strategije”.

Više OVDJE.

17:01

prije 42 min.

Zelenski: Putin blefira

Zelenski je rekao kako je Trumpu i europskim čelnicima poručio da "Putin blefira – pokušava gurati naprijed duž cijele bojišnice".

Dodao je i da Putin blefira kada kaže da ga sankcije ne zanimaju i da ne djeluju:

"U stvarnosti, sankcije su vrlo učinkovite i štete ruskoj vojnoj ekonomiji."

Što očekuje od samita na Aljasci?

Na pitanje pod kojim bi uvjetima mogao razgovarati o razmjeni teritorija s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Volodimir Zelenski rekao je:

"Čini mi se da uspjeh bilo kakvih pregovora prije svega ovisi o rezultatima i raspoloženju, a naše je raspoloženje sada jedinstveno i vrlo pozitivno."

16:33

prije 1h

Merz optimističan

Merz i Zelenski daju zajedničku izjavu.

Kancelar je istaknuo kako europski partneri žele inzistirati na “čvrstim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu” te poručio:

“Strategija se temelji na podršci Ukrajini i pritisku na Rusiju. Ako na Aljasci ne bude pomaka s ruske strane, tada SAD i Europa moraju pojačati pritisak.”

Nadodao je i da predaja ukrajinskog teritorija nije na stolu.

Dodao je da Trump “u velikoj mjeri dijeli” europsko stajalište te ocijenio razgovor kao “vrlo dobar i konstruktivan”. Zaključio je optimistično:

“Postoji nada da se nešto pokreće. Postoji nada da bi u Ukrajini mogao doći mir.”

Otvarajući izjavu, Merz je rekao kako su europski čelnici odlučni pomoći da summit Trumpa i Putina na Aljasci bude uspješan.

“Mi Europljani činimo sve što možemo kako bismo postavili smjer tog sastanka na pravi način,” poručio je, dodavši da je Volodimir Zelenski od početka uključen u pripreme.

15:54

prije 1h

Starmer i Schoof potvrdili ukrajinski stav

Glasnogovornik britanskog premijera potvrdio je da je Keir Starmer danas razgovarao s nizozemskim premijerom Dickom Schoofom.

Razgovarali su o “potpori Ukrajini i naporima da se okonča ruski barbarski rat” te se složili kako “ne smije biti odluka o budućnosti Ukrajine bez Ukrajine”.

Dogovorili su se da će razgovor nastaviti poslijepodne, na sastancima zajedno s predsjednikom Trumpom i predsjednikom Zelenskim.

15:52

prije 1h

Ruski stav - nepromijenjen

Nakon izvješća nekih medija (prije današnjeg sastanka) da Washington smatra da je Putin spreman na kompromis kada je riječ o teritorijalnim zahtjevima, novinari su glasnogovornika ruskog ministarstva vanjskih poslova Alekseja Fadejeva pitali je li se ruska pozicija promijenila.

"Stav Rusije ostaje nepromijenjen, a on je iskazan u ovoj dvorani prije nešto više od godinu dana, 14. lipnja 2024.", rekao je Fadejev, što se odnosilo na Putinov govor u ministarstvu.

Tada je šef Kremlja predstavio svoje zahtjeve, uključujući povlačenje ukrajinskih vojnika iz dijelova Donecke, Zaporiške i Hersonske oblasti koje i dalje drže, što su bili njegovi prvi javni komentari o mogućem mirovnom sporazumu.

15:48

prije 1h

Zelenski i Merz na virtualnom sastanku

Objavljene su fotografije s današnjeg virtualnog sastanka na kojem sudjeluju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njemački kancelar Friedrich Merz.

volodimir zelenski
Guido Bergmann/BPA/Handout via REUTERS

15:46

prije 1h

Macron na liniji s europskim liderima

Na sastanku putem videopoziva sudjeluje i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Očekuje se da će se u razgovore kasnije uključiti i Donald Trump sa svojim potpredsjednikom JD Vanceom.

Ukrajinski predsjednik ponavlja da Trump i Putin nemaju moć odlučivanja o Ukrajini bez prisutstva njenih predstvanika

Teme
Rusija friedrich merz mironvi pregovori pregovori pregovori o Ukrajini summit na aljasci volodimir zelenski

