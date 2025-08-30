Ubijen poznati ukrajinski političar, oglasio se Zelenski

Andrij Parubij, ukrajinski političar koji je ranije bio predsjednik parlamenta i odigrao istaknutu ulogu u Revoluciji dostojanstva, ubijen je u Lavovu 30. kolovoza.
Ranije tijekom dana, Nacionalna policija je priopćila da je politička osoba ubijena nakon pucnjave u zapadnom ukrajinskom gradu. Irina Heraščenko, zastupnica iz stranke Europska solidarnost, naknadno je potvrdila za Kyiv Independent da je žrtva Parubij.
Vlasti su zaprimile hitan poziv oko podneva nakon pucnjave u južnoj gradskoj četvrti Frankivski u Lavovu, priopćila je policija. Žrtva je umrla na mjestu događaja.
"Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko i glavni državni tužitelj Ruslan Kravčenko upravo su me izvijestili o prvim poznatim okolnostima strašnog ubojstva u Lavovu. Andrij Parubij je preminuo," rekao je predsjednik Volodimir Zelenski.
Ukraine's Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025
Pozivajući se na izvore, televizija Suspilne izvijestila je da je osumnjičeni napadač bio odjeven kao dostavljač i vozio električni bicikl.
Napadač je navodno prišao Parubiju, otvorio vatru i pobjegao s mjesta događaja na biciklu. Na mjestu zločina pronađeno je sedam čahura, rekli su izvori iz policije za Suspilne.
Potraga za napadačem je u tijeku u Lavovskoj oblasti, rekao je guverner Maksim Kozicki.
Tužitelji su naknadno potvrdili da je nepoznati muškarac ispalio nekoliko hitaca na Parubija prije nego što je pobjegao. Operacija Sirena za pronalazak osumnjičenog je u tijeku, a pokrenuta je istraga ubojstva.
Parubij, koji je u trenutku smrti imao 54 godine, bio je dugogodišnji zastupnik iz Lavovske oblasti koji je sudjelovao u Narančastoj revoluciji 2004. i vodio dobrovoljne jedinice samoobrane tijekom Revolucije dostojanstva 2013.–2014.
Nakon svrgavanja proruskog predsjednika Viktora Janukoviča u jeku Revolucije dostojanstva, Parubij je imenovan tajnikom Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu. Tu je funkciju obnašao od veljače do kolovoza 2014., kada je Rusija okupirala Krim i započela rat u Donbasu.
Njegova uloga kao tajnika Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu na početku moskovske agresije učinila ga je čestom metom ruske propagande i dezinformacija.
Političar je zatim bio prvi zamjenik predsjednika parlamenta između 2014. i 2016., a od 2016. do 2019. predsjednik parlamenta. Od 2019. Parubij je bio član stranke Europska solidarnost bivšeg predsjednika Petra Porošenka.
