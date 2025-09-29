Podsjećamo, Trump je u još jednoj objavi velikim slovima na svojoj platformi Truth Social u nedjelju obećao “veličinu na Bliskom istoku” i “nešto posebno”. U posljednje vrijeme više je puta izjavio da je vrijeme da rat završi. Netanyahu je, sa svoje strane, rekao za Fox News da Izrael surađuje s Washingtonom kako bi “plan zaživio”, piše Al Jazeera.