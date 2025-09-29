Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastao se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Mirovni plan za Gazu, koji je formulirao američki predsjednik, trebao je biti u fokusu njihovih razgovora.
Sastanak se održao nakon što se Netanyahu obratio svjetskoj zajednici na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Obraćanje je došlo u trenutku nakon što je više država objavilo priznanje državnosti Palestine, a dok izraelska vojska jača pritisak na grad Gazu.
Nakon obraćanja Općoj skupštini, danas je Netanyahu stigao u Bijelu kuću, piše SkyNews, a Trump je "vrlo uvjeren" u postizanje mirovnog sporazuma.
Razgovor je završio, a uskoro se čelnici SAD-a i Izraela obraćaju javnosti na zajedničkoj konferenciji.
"Ovo je velik i prekrasan dan. Potencijalno jedan od najvećih dana ikada u civilizaciji", započeo je Trump svoje obraćanje.
Američki predsjednik kaže da je "danas povijesni dan za mir" i kaže da su on i Netanyahu razgovarali "kako okončati rat u Gazi".
"Ali to je samo dio šire slike", dodaje. "Nazovimo to vječnim mirom na Bliskom istoku."
Trump dalje zahvaljuje Netanyahuu "što je pristao na plan" koji smo naveli u našoj prethodnoj objavi, iako još nismo čuli odgovor od izraelskog premijera.
Susret ispunjen optimizmom za mir
Donald Trump je dočekao Netanyahua ispred zapadnog krila, smiješeći se i rukovavši se s njim. Trump je podignuo palčeve dok su mu novinari dobacivali pitanja.
Jedan ga je pitao: "Jeste li uvjereni da će uskoro biti mira u Gazi?" Trump je kimnuo u znak potvrde, rekavši: "Jesam. Vrlo sam uvjeren".
BREAKING: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu shakes hands with US President Donald Trump outside the White House as the two leaders meet for talks on a ceasefire in Gaza.@Stone_SkyNews reports ⬇️— Sky News (@SkyNews) September 29, 2025
🔗 https://t.co/dbVf5ctQZf
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/GohVKCTMFp
Dopisnik za SkyNews Mark Stone upozorava da je bilo "mnogo lažnih zora" u postizanju prekida vatre u Gazi: "U prošlosti smo mislili da ćemo doći do ove točke. Nikad se to nije ostvarilo. Možda se ovaj put ipak čini drugačije", kaže Stone.
Međutim, izvještavajući iz Bijele kuće neposredno prije dolaska, upozorava da je "jedna točka koja nedostaje" u današnjim događajima – Hamas.
Trump je više puta izjavio da je vrijeme da se rat završi
Podsjećamo, Trump je u još jednoj objavi velikim slovima na svojoj platformi Truth Social u nedjelju obećao “veličinu na Bliskom istoku” i “nešto posebno”. U posljednje vrijeme više je puta izjavio da je vrijeme da rat završi. Netanyahu je, sa svoje strane, rekao za Fox News da Izrael surađuje s Washingtonom kako bi “plan zaživio”, piše Al Jazeera.
Ratni plan s 21 točkom prvi je put predstavljen arapskim i muslimanskim čelnicima na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a (UNGA) u New Yorku prošlog tjedna.
Prema brojnim izraelskim i zapadnim izvješćima, plan predviđa da Hamas u roku od dva dana oslobodi svih 48 preostalih talaca u Gazi, od kojih se oko 20 smatra živima.
