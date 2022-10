Ukrajincima za rušenje ruskih dronova stižu i “čegrtuše”. Što je to?

Samo nekoliko dana nakon što je Rusija intenzivirala napade na Ukrajinu iranskim bespilotnim letjelicama Šahid, Francuska je najavila da će Kijevu donirati sustave protuzračne obrane kratkog dometa Crotale (čegrtuša), a kako ističe Pariz, specijalizirani su za borbu protiv ciljeva koji lete na malim i ekstremno malim visinama u svim vremenskim uvjetima.

Riječ je o jednom od najuspješnijih kratkodometnih sustava zemlja-zrak koji se razvija i nakon 40 godina od početka uporabe te se nalazi u službi 15-ak zemalja diljem svijeta, piše tportal.

Prema riječima francuskog ministra obrane, Francuska ima 12 baterija sustava Crotale, ali nije precizirao koliko njih će u iduća dva mjeseca biti prebačeno u Ukrajinu.

Francuski ministar obrane Sebastien Lecornu kazao je u ponedjeljak da će baterije Crotalea namijenjene Ukrajini biti zamijenjene modernijim sustavima protuzračne obrane tipa Mamba, a prema navodima francuskih medija, Pariz je spreman donirati četiri baterije.

Crotale NG se pojavio 1990. kao znatno redizajnirana inačica osnovnog tipa. Projektili VT-1 imaju domet od 11 kilometara, maksimalnu brzinu 3,5 Macha i ubojit radijus od osam metara, a njima se mogu rušiti ciljevi koji lete na visinama od samo pet pa sve do 6000 metara. VT-1 je, inače, poprilično malen projektil dužine 2,2 metra i promjera svega 17 centimetara te težine 73 kilograma, a bojna glava težine 14 kilograma smještena je u središtu tijela.

#France will give "Crotale" air defense to #Ukraine, - Minister of Defense Sébastien Lecornu.



The official did not name the number of pieces that France is going to supply. pic.twitter.com/0diefU0zW5