"U Gazi, stravični se događaji približavaju najgorim razinama ikada. Čovječnost je ugrožena. Međunarodni sud je izdao provizorne mjere u pogledu primjene zakona o genocidu u Pojasu Gaze. Otada je došlo do gladi i ubijanje je povećano. Mjere međunarodnog suda moraju se provesti odmah i u potpunosti.