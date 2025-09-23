Oglas

Summit u New Yorku

UŽIVO / Pratite obraćanje Guterresa na Općoj skupštini UN-a, uskoro se obraća i Trump

N1 Info
23. ruj. 2025. 15:08
15:24
United Nations Secretary-General Antonio Guterres addresses the 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City, U.S., September 23, 2025.
REUTERS/Mike Segar / Mike Segar

Govorom američkog predsjednika Donalda Trumpa otvorit će se današnja opća rasprava 80. sjednice Opće skupštine UN-a u New Yorku.

Prvo se okupljenima obratio glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, nakon kratkog uvoda predsjednice Opće skupštine Annalene Baerbock.

Predsjednik Donald Trump obratit će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u trenutku pojačanih napetosti sa saveznicima SAD-a oko palestinske državnosti, trgovine i drugih spornih pitanja, dok se njegova administracija povlači iz globalnog tijela.

Govore pratite pratite UŽIVO na N1.

"Svijet bez multilateralnih institucija je kaos. Međunarodna suradnja nije naivnost, to je pragmatizam. U svijetu u kojemu su granice zapravo iluzija. Nijedna zemlja ne može zaustaviti pandemiju, nijedna vojska ne može zaustaviti povećanje temperature. To su kušnje, ali sam uvjeren da možemo proći ovaj test", kaže Guterres.

"Moramo odabrati da očvrstimo međunarodne zakone, multilateralizam, da obranimo pravdu i načela na kojima se temelji naša organizacija. Mi, ljudi. To nisu ideološke rasprave, to je pitanje života i smrti za milijune."

Guterres se nakon toga osvrnuo na krizne točke svjetske geopolitike: Sudan, Ukrajinu, ali se posebno osvrnuo na situaciju u Pojasu Gaze.

"U Gazi, stravični se događaji približavaju najgorim razinama ikada. Čovječnost je ugrožena. Međunarodni sud je izdao provizorne mjere u pogledu primjene zakona o genocidu u Pojasu Gaze. Otada je došlo do gladi i ubijanje je povećano. Mjere međunarodnog suda moraju se provesti odmah i u potpunosti.

Ništa ne može opravdati napade Hamasa, to sam opetovano osuđivao, ali ništa ne može opravdati ni kolektivno kažnjavanje palestinskog naroda i sustavno uništavanje Gaze. Znamo što je potrebno: trajan mir odmah...", kaže Guterres.

"Nikada, baš nikada neću dići ruke i odustati", tako je završio svoj govor glavni tajnik UN-a.

"Ljudi u svijetu nas gledaju. Moramo biti bolji", rekla je Annalena Baerbock nakon što je, kao predsjednica Opće skupštine, otvorila opću raspravu nakon Guterresova govora.

Uskoro opširnije...

Teme
Donald Trump UN antonio guterres opća sjednica UN-a palestina država

