UŽIVO / Zelenski se sastaje s Trumpom: Hoće li Ukrajina zadržati svoj teritorij?

Američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ove su se godine sastali nekoliko puta, a najzapaženiji je bio susret u veljači, kada je Trump oštro izgrdio svog ukrajinskog kolegu zbog navodnog nedostatka zahvalnosti za američku potporu u ratu s Rusijom.

Bio je to jedan od tri sastanka u Bijeloj kući 2025. godine. Evo pregleda onoga što se dogodilo:

28. veljače

Tijekom žestokog sastanka u Ovalnom uredu 28. veljače, Trump i američki potpredsjednik JD Vance povisili su ton na Zelenskog, optužujući ga da stoji na putu mirovnom sporazumu s Rusijom. Trump je Zelenskom rekao da „nema karte u rukama“, dodavši da se „kocka s Trećim svjetskim ratom“.

Ukrajinskoj delegaciji naloženo je da napusti Bijelu kuću prije ručka, unatoč tome što je željela nastaviti razgovore. Nekoliko dana nakon sastanka Zelenski je rekao da „nije prošao kako je trebao“, nazvavši ga „žalosnim“.