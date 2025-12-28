u 19 sati u mar-a-lagu
UŽIVO / Zelenski se sastaje s Trumpom: Hoće li Ukrajina zadržati svoj teritorij?
Dan nakon masovnog ruskog napada na Ukrajinu i glavni grad Kijev ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u Mar-a-Lago na Floridi na pregovore s američkim kolegom Donaldom Trumpom kako bi dogovorili plan za okončanje rata u Ukrajini.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Donald Trump tijekom sastanka na Floridi održat će telefonski razgovor s europskim čelnicima, izjavio je glasnogovornik ukrajinskog predsjednika, a prenosi Reuters.
Zelenski stigao u Miami
Sastanak je pomaknut dva sata ranije, na 19 sati po našem vremenu, a na njemu bi se mogao finalizirati američki plan od 20 točaka, za koji su američki dužnosnici prije rekli da je postignut dogovor oko 90 posto sporazuma.
Zelenski je najavio da će tijekom sastanka u Trumpovoj rezidenciji na Floridi razgovarati o sudbini istočne ukrajinske regije Donbas, koja je u središtu sukoba, kao i o budućnosti nuklearne elektrane Zaporižja, među ostalim temama.
Tri sastanka Zelenski-Trump
Američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ove su se godine sastali nekoliko puta, a najzapaženiji je bio susret u veljači, kada je Trump oštro izgrdio svog ukrajinskog kolegu zbog navodnog nedostatka zahvalnosti za američku potporu u ratu s Rusijom.
Bio je to jedan od tri sastanka u Bijeloj kući 2025. godine. Evo pregleda onoga što se dogodilo:
28. veljače
Tijekom žestokog sastanka u Ovalnom uredu 28. veljače, Trump i američki potpredsjednik JD Vance povisili su ton na Zelenskog, optužujući ga da stoji na putu mirovnom sporazumu s Rusijom. Trump je Zelenskom rekao da „nema karte u rukama“, dodavši da se „kocka s Trećim svjetskim ratom“.
Ukrajinskoj delegaciji naloženo je da napusti Bijelu kuću prije ručka, unatoč tome što je željela nastaviti razgovore. Nekoliko dana nakon sastanka Zelenski je rekao da „nije prošao kako je trebao“, nazvavši ga „žalosnim“.
18. kolovoza
Trump, Zelenski i niz drugih europskih čelnika sastali su se u kolovozu u Ovalnom uredu. Tamo su, prema Trumpovim riječima, razgovarali o američkim i europskim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.
Trump je također predložio sastanak između sebe, Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina, što je zagovarao već neko vrijeme. Unatoč dugogodišnjoj želji predsjednika SAD-a da se to dogodi, do sastanka trojice čelnika nije došlo.
17. listopada
Zelenski je u listopadu otputovao u Washington u nadi da će od Trumpa dobiti dalekometne krstareće rakete Tomahawk. Američki predsjednik je prije sastanka rekao da bi davanje tih projektila Ukrajini predstavljalo „eskalaciju“, a ni nakon razgovora nije pristao isporučiti oružje.
Ljudi upoznati sa sastankom opisali su ga kao napet, otvoren i, povremeno, „neugodan“. Ukrajinski izvor zasebno je sastanak u Bijeloj kući nazvao „napetim“, ali je rekao da „nije bilo vikanja“, umanjujući izvješća o burnom susretu dvojice čelnika.
Tijekom sastanka Trump je također ponovio svoj prijedlog da Kijev ustupi dio teritorija Moskvi, prema navodima europskih dužnosnika upoznatih s razgovorima. Ukrajina je više puta odbila ustupiti svoj teritorij (Donbas koji se kontinuirano spominje kao ruski "minimum") u zamjenu za završetak rata.
