Velike svjetske izdavačke kuće tuže tvrtke koje razvijaju umjetnu inteligenciju

Najveće svjetske izdavačke kuće tuže dvije start-up tvrtke za umjetnu inteligenciju zbog navodnog kršenja autorskih prava.

Tvrtke uključujući Sony Music, Universal Music Group i Warner Records optužile su tvrtke Suno i Udio za počinjenje kršenja autorskih prava u “gotovo nezamislivim razmjerima”, prenosi BBC.

Tužbe, koje je u ponedjeljak najavila Recording Industry Association of America, dio su vala tužbi glazbenika, novinskih organizacija i drugih skupina koje osporavaju prava tvrtki za razvoj umjetne inteligencije da koriste njihove radove.

U tužbama se tvrdi da Suno i Udio proizvode djela poput Prancing Queen koja bi čak i vjerni obožavatelji ABBA-e teško mogli razlikovati od autentične snimke benda.

Pjesme navedene u tužbi uključuju “All I Want for Christmas is You” glazbenice Mariah Carey te “My Girl” benda The Temptations.

