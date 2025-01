Pusić o prvim Trumpovim potezima: “Ljudi iza scene preusmjerili su njegov gnjev s Kine na Europu”

Podijeli :

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u N1 Studiju uživo govorila je o prvim potezima novog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovoj najavi da SAD-u s njime na čelu slijedi "zlatno doba".

“Zlatno doba katkad se interpretira i kao tzv. “Pozlaćeno doba” (Gilded Age), vrijeme prije stotinu i više godina kada su ogroman utjecaj u Americi imali bogataši, veliki industrijalci, koji su se, ajmo tako reći, obogatili na sumnjive načine i kada su oni u velikoj mjeri diktirali američku politiku stvarajući kartele”, kazala je Pusić.

Ona smatra kako “oluja predsjedničkih odluka” koje je Donald Trump potpisao odmah po stupanju na dužnost više pokazuju na koji način i u kojem pravcu on želi usmjeriti svoju administraciju, nego što će imati stvarni utjecaj. A u Trumpovom nastupnom govoru i naročito u publici koja je bila na njegovoj inauguraciji, dodala je Pusić, može se naslutiti u kojem pravcu će ići stvari.

Imigranti i energetika u prvom planu

“Trumpove su odluke u prvom redu vezane uz suzbijanje imigracije, ne samo ilegalne nego općenito, te uz energetsku politiku. Sve ostalo je zanimljivo, ali mislim da nema značajne posljedice u ovome času. Zanimljiv je izlazak SAD-a iz Svjetske zdravstvene organizacije i iz Pariškog klimatskog sporazuma koji govori o Trumpovom odnosu prema multilateralnim organizacijama”, kazala je.

K tomu, dodala je Pusić, cijeli je niz socijalnih i društveno relevantnih odluka koje je Trump potpisao, a koje pokazuju vrijednosne stavove.

“Primjerice, rečeno je da će biti sankcionirani i pravno gonjeni ljudi u državnim službama koji bi provodili inkluzivnu politiku jednakosti i raznolikosti u zapošljavanju u državnim službama. Konkretno, pri zapošljavanju žena, pripadnika manjina i drugih rasa. Dakle, svatko tko zaposli nekoga tko nije sredovječni bijeli muškarac može biti u opasnosti da bude gonjen ili sankcioniran jer provodi tu politiku inkluzivnosti.”

“Opet će voditi SAD kao reality show”

U tom kontekstu je spomenula i najavu republikanskih kongresnika za smanjenje budžeta za zdravstveno osiguranje te amnestiju za 1500 pučista koji su 2021. napali ustavni poredak SAD-a.

“Po tome se vidi u kojoj je mjeri Trump bio iza tog pokušaja puča”, kazala je.

Pusić smatra kako Trumpova bombastičnost govori da će i u ovome mandatu voditi SAD kao svojevrsni reality show.

“Zato je puno važnije tko povlači konce iza scene ili čak i na sceni, a nije predsjednik. To se vidi iz publike koja je bila na inauguraciji, a i kasnijih nastupa. To su tzv. tech brothers, u prvom redu Elon Musk, ali i Mark Zuckerberg, koji sa svakom novom američkom administracijom ne mijenja samo svoj stav, nego i izgled. I po Trumpovom govoru i po sadržaju njegovih prvih odluka, vidi se da oni imaju ogroman utjecaj. Europa ima restriktivna pravila o izmišljenim vijestima i neistinama koje se prenose na društvenim mrežama. Protiv toga se Musk suprotstavlja, a sada i Zuckerberg”, rekla je Pusić.

“Amerika ovo nikad nije vidjela”

Napomenula je kako Kinu, koju je donedavno spominjao kao glavnog neprijatelja, Trump gotovo više i ne spominje.

“Mislim da su ljudi iza scene preusmjerili Trumpov gnjev prema Europi, prema državama poput Danske zbog priče s Grenlandom, prema britanskom premijeru, prema Panami, ali sve dalje od Kine gdje Musk ima ogromne financijske interese i gdje se nalazi velik dio njegovih investicija i kapitala. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se Trump u ovome mndatu ponašati prema Kini.”

Što se tiče Europe, Pusić kaže da nije u stanju braniti samu sebe i da će joj to biti prva velika zadaća sada kada je trump u Bijeloj kući.

“Trump je izolacionist i s te strane skeptičan prema NATO-u, a to je onda glavna poruka Europi. Druga velika poruka je trgovinskog tipa. Ako Trump misli Europi uvoditi neke velike carine, to onda mijenja cijeli svjetski trgovinski poredak i Europa mora tražiti nove ekonomske partnere koje nisu tradicionalne demokracije. Sve to ukazuje da Amerika sada svjedoči nečemu što, barem što se tiče svojih predsjednika, nije nikada vidjela. A što se atmosfere tiče, nije vidjela još od vremena progona koje je provodio senator McCarthy u 1950-ima”, kazala je.

“Trump ohrabruje režime poput Vučićevog”

Osvrnula se Pusić i na studente u Srbiji koji već tjednima masovno prosvjeduju protiv režima Aleksandra Vučića.

“Vučić radi ono što autokrati rade svugdje u svijetu. Po mom mišljenju, on je također ohrabren Trumpovom pobjedom. Nije najopasnija činjenica da je Trump u Bijeloj kući nego da on ohrabruje sve one male regionalne autokrate i autoritarne režime koji to shvaćaju da je došao njihov trenutak. No, takvi autoritarni režimi imaju karakteristiku da se dugo održavaju, a onda odjedanput propadnu. Pitanje je u kojoj mjeri Srbija ima šanse za demokratske promjene, kakvu ulogu će imati ovi prosvjedi i u kojoj mjeri imaju kapacitet da budu uvjerljiva alternativa. Čudi me što Vučić sada reagira drugačije nego prije kada je pokušao integrirati taj otpor i čak fikitvno stati na stranu onih koji se bune. Sada se konfrontira s njima na vrlo neugodan način, ali na način koji očito homogenizira taj otpor”, zaključila je.

