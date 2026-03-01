Francuska vlada je u nedjelju objavila da ima rezerve u vezi s legalnošću vojnih operacija Izraela i Sjedinjenih Država protiv Irana, ali je zadovoljna smrći "krvavog diktatora" Alija Hameneija.

"Još jednom, očito, to nije bilo okvirno u skladu s međunarodnim pravom. Sada je važno ono što dolazi dan nakon toga", izjavila je glasnogovornica francuske vlade Maud Bregeon.

No, istaknula je da se Francuska može samo "zadovoljiti" smrću vrhovnog iranskog vođe jer je bio "krvavi diktator".

"Mula Hamenei je bio krvavi diktator koji je tlačio svoj narod, ponizio žene, mlade, manjine i još je nedavno bio odgovoran za smrt tisuća civila u svojoj zemlji i u regiji. Stoga se možemo samo zadovoljiti njegovim nestankom", izjavila je u Grand.

Britanski ministar obrane John Healey je u nedjelju odbio eksplicitno podržati napade Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, ocijenivši da je na SAD-u da "iznese pravnu osnovu za poduzete akcije".