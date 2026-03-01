Napad na Iran u režiji Sjedinjenih Američkih Država i Izraela bio je žestok, prvenstveno jer je ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei. No, time sukob ne završava, nastavljen je i drugog dana. Stručnjaci strahuju da bi se tek mogao zaoštriti.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Irance da ne uzvraćaju na napade i zaprijetio da će u suprotnom požaliti. No, Iranska Revolucionarna garda (IRGC) obećala je da će osvetiti smrt vrhovnog vođe.
Stoga, drugi dan sukoba mogao bi odrediti daljnji tijek događaja. Ako Iran krene istinski u osvetu, doći će do eskalacije, ako se suzdrži, mogli bismo očekivati skorašnja rješenja "za stolom", prenosi Sky News.
Francuska propituje legalnost napada
Francuska vlada je u nedjelju objavila da ima rezerve u vezi s legalnošću vojnih operacija Izraela i Sjedinjenih Država protiv Irana, ali je zadovoljna smrći "krvavog diktatora" Alija Hameneija.
"Još jednom, očito, to nije bilo okvirno u skladu s međunarodnim pravom. Sada je važno ono što dolazi dan nakon toga", izjavila je glasnogovornica francuske vlade Maud Bregeon.
No, istaknula je da se Francuska može samo "zadovoljiti" smrću vrhovnog iranskog vođe jer je bio "krvavi diktator".
"Mula Hamenei je bio krvavi diktator koji je tlačio svoj narod, ponizio žene, mlade, manjine i još je nedavno bio odgovoran za smrt tisuća civila u svojoj zemlji i u regiji. Stoga se možemo samo zadovoljiti njegovim nestankom", izjavila je u Grand.
Britanski ministar obrane John Healey je u nedjelju odbio eksplicitno podržati napade Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, ocijenivši da je na SAD-u da "iznese pravnu osnovu za poduzete akcije".
"Više slobode za iranski narod"
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas izrazile su nadu da bi odlazak iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija mogao donijeti više slobode iranskom narodu.
“Odlaskom Hameneija postoji nova nada za iranski narod. Moramo osigurati da oni sami oblikuju svoju budućnost”, objavila je von der Leyen na X-u nedjelju.
O stanju na Bliskom istoku von der Leyen je razgovarala s jordanskim kraljem Abdulahom II.
Upozorivši da sada postoji stvarni rizik od nestabilnosti koja bi mogla gurnuti regiju u spiralu nasilja, von der Leyen je rekla da EU tijesno surađuje sa svim ključnim akterima regionalnim partnerima, kako bi se sačuvala stabilnost i sigurnost i životi civila.
“Jordan je dragocjen partner Europe u regiji i igrat će ključnu ulogu u nadolazećem razdoblju”, napisala je von der Leyen.
Za visoku predstavnicu EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaju Kallas smrt Alija Hameneija je “odlučujući trenutak u iranskoj povijesti".
“Što sada slijedi je neizvjesno, ali postoji otvoren put prema drugačijem Iranu, onom u kojem bi njegov narod mogao imati veću slobodu", napisala je Kallas na X-u.
Kallas je rekla da je telefonski razgovarala s više ministara vanjskih poslova zemalja Bliskog istoka i Perzijskog zaljeva.
"U kontaktu sam s partnerima, uključujući one u regiji koji snose najveći teret iranskih vojnih akcija, kako bismo pronašli praktične korake za deeskalaciju", napisala je šefica diplomacije EU.
Pap pozvao na prekid nasilja
Papa Lav XIV. pozvao je na prekid "spirale nasilja" na Bliskom istoku, nakon napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran i iranske odmazde.
"Pred mogućnošću tragedije golemih razmjera, pozivam uključene strane da preuzmu moralnu odgovornost za zaustavljanje ove spirale nasilja prije nego što ona dovede do nepopravljivog raskola", rekao je Papa okupljenima vjernicima na Trgu svetog Petra.
"Stabilnost i mir ne grade se na međusobnim prijetnjama ni oružjem, koje sije uništenje, patnju i smrt, već se grade samo na razumnom, iskrenom i odgovornom dijalogu", rekao je papa Amerikanac tijekom svoje tjedne molitve Angelus.
"Neka diplomacija ponovno zauzme svoju ulogu i neka se promiče dobro naroda", dodao je.
Poglavar 1,4 milijarde katolika u svijetu također je pozvao na "hitni povratak dijalogu" između Afganistana i Pakistana, koji izmjenjuju vatru već nekoliko dana.
Crtica iz povijesti - zašto je 1979. svrgnut šah?
Mohammad Reza Pahlavi bio je posljednji šah Irana, vladajući od 1941. do 1979. godine, naslijedivši svoga oca Rezu Šaha.
MVEP osuđuje Iran zbog američkih i izraelskih napada
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova osudilo je u nedjelju iranske osvetničke napade na zemlje Perzijskog zaljeva i objavilo da posebno prati što se zbiva s brojnim Hrvatima koji ondje žive.
Oglasio se Putin
Ruski predsjednik Vladimir Putin prvi je put službeno komentirao američko-izraelske napade na Iran i osvetničke udare koji su uslijedili. Ciljano ubojstvo iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, nazvao je "ciničnim ubojstvom", prenosi ruska državna novinska agencija TASS. Prema Putinovim riječima, tim je činom prekršeno "sve norme ljudskog morala i međunarodnog prava", prenosi CNN.
Putin je dodao da će Hamnei u Rusiji ostati zapamćen kao "izvanredan državnik".
Moskva i Teheran dugogodišnji su ključni saveznici. Iran je Rusiji pružao vojnu potporu, uključujući dronove i balističke projektile, a pomogao je Moskvi i u izgradnji postrojenja za proizvodnju dronova za potrebe rata u Ukrajini.
Ove izjave dolaze dan nakon što je rusko ministarstvo vanjskih poslova osudilo američke i izraelske napade na Iran, opisavši ih kao "bezobziran korak" i "neizazvan čin oružane agresije".
"SAD mora imati pravnu osnovu za akcije"
Britanski ministar obrane John Healey je odbio eksplicitno podržati napade Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, ocijenivši da je na SAD-u da "iznese pravnu osnovu za poduzete akcije".
Oštećena zgrada veleposlanstva Srbije
Zgrada srbijanskog veleposlanstva u Teheranu oštećena je tijekom američkih vojnih udara, ali nitko nije ozlijeđen, te će se diplomatsko osoblje povući u azerbajdžansku prijestolnicu Baku, objavili su u nedjelju beogradski mediji.
Iran zaprijetio SAD-u
Tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana Ali Laridžani je obećao napasti Sjedinjene Američke Države i Izrael dosad neviđenom snagom nakon što je u njihovoj ofenzivi na Islamsku Republiku ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.
"Jučer je Iran ispalio rakete na SAD i Izrael, napravile su dosta štete. Danas ćemo ih udariti silom koju nikad prije nisu doživjeli", napisao je na X-u iranski visoki dužnosnik Ali Laridžani.
Udari na Teheran
Izraelska vojska objavila je da napada "mete koje pripadaju iranskom terorističkom režimu u Teheranu".
