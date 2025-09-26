Izraelski premijer podsjetio je da je u posljednjih godinu dana, otkad je držao zadnji govor, Izraelu prijetio Iran, Hezbolah i Hamas te da se Izrael osvetio. Spomenuo je operaciju u kojoj je aktiviranjem pejdžera i voki tokija ubijeno 37 članova Hezbolaha, a više od 3000 ljudi je ranjeno. Govori o tome kako je Izrael 'neutralizirao' Iran i ostvario kontrolu nad zračnim prostorom iznad Irana. Članovi skupštine mu plješću, a on se zahvaljuje američkom predsjedniku Donaldu Trumpu zbog američkog bombardiranja iranskih nuklearnih pogona.