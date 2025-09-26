Izraelski premijer
VIDEO / Netanyahu govori u UN-u, dio dužnosnika odmah napustili Opću skupštinu
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prvi je od svjetskih državnika koji se danas obraća Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.
Netanyahu se obraća svjetskoj zajednici nakon što je više država objavilo priznanje državnosti Palestine, u trenutku u kojem izraelska vojska jača pritisak na grad Gazu te nakon gotovo dvogodišnje operacije u Pojasu Gaze tijekom koje su počinjeni ratni zločini protiv civila zbog čega je Međunarodni kazneni sud u Haagu prije godinu dana za izraelskim premijerom raspisao tjeralicu.
Dok je Netanyahu dolazio za govornicu, veliki dio članova skupštine napustio je prostoriju, što je popraćeno pljeskom, piše tportal.
BREAKING: Diplomats walk out as Israeli PM begins UN speech.— Sky News (@SkyNews) September 26, 2025
https://t.co/zzUfqh2A6v
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/XjqDD6LBRL
Netanyahu je govor počeo pozdravom obiteljima izraelskih taoca koje Hamas još drži zarobljenima.
Izraelski premijer podsjetio je da je u posljednjih godinu dana, otkad je držao zadnji govor, Izraelu prijetio Iran, Hezbolah i Hamas te da se Izrael osvetio. Spomenuo je operaciju u kojoj je aktiviranjem pejdžera i voki tokija ubijeno 37 članova Hezbolaha, a više od 3000 ljudi je ranjeno. Govori o tome kako je Izrael 'neutralizirao' Iran i ostvario kontrolu nad zračnim prostorom iznad Irana. Članovi skupštine mu plješću, a on se zahvaljuje američkom predsjedniku Donaldu Trumpu zbog američkog bombardiranja iranskih nuklearnih pogona.
Naglasio je da se iranski nuklearni program mora zaustaviti i da se sankcije moraju pojačati.
'Većina svijeta se više ne sjeća 7. listopada, ali Izrael se još uvijek sjeća', rekao je, podsjećajući na Hamasov krvavi napad nedaleko od granice s Pojasom Gaze.
Rekao je da je 48 taoca još uvijek u Hamasovim rukama, od kojih je 20 još uvijek živo, te je nastavio čitanjem imena još uvijek živih taoca.
Hamasu je poručio: 'Spustite oružje, pustite moje ljude. Ako to učinite, preživjet ćete'.
Izravno se obratio taocima.
'Sada bih htio napraviti nešto što nikad nisam. Želim se obratiti izravno taocima. Postavili smo velike zvučnike oko Gaze i nadam se da će me čuti', rekao je Netahyahu.
'Naši hrabri heroji, govori vam premijer Netanyahu, govorim uživo iz UN-a. Nismo vas zaboravili ni na sekundu. Nećemo odmarati dok vas sve ne vratimo kući', rekao je na izraelskom i engleskom, što je popraćeno pljeskom okupljenih u Općoj skupštini.
U nastavku svog govora, rekao je da ako Hamas prestane s ratnim djelovanjima i pusti taoce da rat može prestati odmah
Kritizirao je svjetske vođe zbog mlakog nastupa i zbog kritike Izraela i njegovog rata u Gazi.
'Ne možete izbjeći islamsku oluju žrtvovanjem Izraela. Da bi prebrodili tu oluju, morate stajati s Izraelom, ali to nije ono što vi radite. Pretvorili ste dobro u zlo, a zlo u dobro', rekao je Netanyahu.
Uskoro više..
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare