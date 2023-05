Vojni analitičar: Rat u Ukrajini se pretvara u morbidni reality show

Podijeli :

Vojni analitičar Marinko Ogorec u Novom danu je analizirao stanje na bojištu u Ukrajini. Osvrnuo se i na novo curenje informacija vezanih uz rat, ali na dugo očekivanu ukrajinsku protuofenzivu te diplomatske posjete lidera Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Ukrajina je ostvarila djelomične teritorijalne dobitke u Bahmutu u kojem već mjesecima bjesne žestoke borbe.

“Napredovanje u kilometar-dva na tako velikom ratištu ne znači baš previše. Očito da će Bahmut biti ukrajinski Staljingrad i da očito dobiva na toj ulozi kao nekadašnji Staljingrad u Drugom svjetskom ratu. I jednoj i drugoj strani je stalo do Bhamuta, tamo će se još voditi borbena djelovanja i tamo će biti još žrtava”, kazao je Ogorec.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u nedjelju da su dvojica ruskih zapovjednika ubijeni u istočnoj Ukrajini.

“I zapovjednici su smrtni ljudi. Rusi su i prije izgubili više zapovjednika. Izgubili su i nekoliko generala u početku rata. Sad su izgubili dva brigadira. Brigada je uvijek u dohvatu protivničkog topništva. Za očekivati je da su Ukrajinci snimili njihovo zapovjedno mjesto i napravili su pogodak”, objasnio je vojni analitičar.

Ukrajina planira napad na Rusiju?

Što se tiče dugo najavljivane ukrajinske protuofenzive, Ogorec ističe da i sami Ukrajinci kažu da još nisu počeli s protuofenzivom, a i situacija na bojištu to potvrđuje, no vidi se da se pripremaju za to – pregrupiraju snage, a i Rusi to sigurno vide.

Osvrnuo se na novo curenje informacija vezano uz rat prema kojima se navodi da Ukrajina planira napad na ruski teritorij uz granicu.

“Neshvatljivo mi je da takvi podaci cure. Dobiva se dojam da se taj rat u Ukrajini pretvara u morbidni reality show. I kroz medijsku sliku se sve više tako doživljava, što je vrlo loše za sve koji sudjeluju u ratu, tamo ljudi ginu”, rekao je Ogorec pa nastavio:

“Napad Ukrajine na Rusiju bi bilo apsolutno kontrapoduktivno za Ukrajinu. To bi konsolidiralo borbeni moral ruske vojske jer drugačije je kad čovjek osjeti da je stvarno ugrožen, a drugačija je njegova motivacija kad on ide ugrožavati drugog.”

Osvrnuo se i na izjavu bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je kazao da bi on okončao rat za 24 sata, navodeći da nitko nemaz takve mogućnosti.

“Ratu se kraj sad ne vidi. Nitko nije spreman sjesti za pregovarački stol. Trump ima jednu prednost u odnosu na Bidena – on bi sjeo za pregovore i s Putinom i Zelenskim. Ali pustimo da se prvo provedu izbori u SAD-u pa ćemo vidjeti dalje”, rekao je Ogorec.

“Svi ratovi završavaju pregovorima”

Osvrnuo se i na diplomatske posjete Zelenskog po Europi. “Vojnoj ofenzivi prethodi diplomatska ofenziva. Morate osigurati savezništvo, morate se uvjeriti i utvrditi savezništvo s onima koji vam jesu saveznici ili dobiti nove saveznike.”

Zelenski je posjetio i papu Franju. “Papa je rekao da su pregovori o primirju počeli, ali da su tajni. Što to znači? Ukrajina očito nije upućena u to.”

“Svi ratovi završavaju pregovorima pa će tako i ovaj završiti pregovorima”, dodao je.

Hrvatska je Ukrajini donirala helikoptere MI 8 i MI 17, a vojni analitičar je objasnio koliko je to za Ukrajinu važna donacija.

“Ukrajincima su ovi helkikopteri bili vrlo potrebni i mogu biti vrlo, vrlo korisni. To su transportna sredstva koja mogu pomoći ukrajinskoj logistici koja je u sve većim problemima jer stiže puno opreme sa Zapada. Moraju se popraviti logistički kanali, i nadam se da će im ovi helikopteri biti korisni”, zaključio je Ogorec.

