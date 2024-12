Zalando preuzima ABOUT YOU: Što to znači za kupce?

Podijeli :

Zalando namjerava podnijeti dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje do 100 posto dioničkog kapitala tvrtke About You, objavili su iz ove tvrtke.

Uprava i nadzorni odbor tvrtke About You planiraju preporučiti dioničarima da prihvate ponudu. Predložena cijena od 6,50 eura po dionici predstavlja premiju od 12 posto u odnosu na prosječnu analitičku ciljnu cijenu od 5,80 eura i premiju od 107 posto u odnosu na tromjesečni prosjek ponderirane cijene dionica na dan 10. prosinca 2024., kažu u priopćenju.

Glavni dioničari tvrtke About You, uključujući Otto Grupu, obitelj Otto, Heartland i upravu About You-a, sklopili su obvezujuće sporazume o prodaji svojih udjela, koji predstavljaju oko 73 posto kapitala tvrtke, Zalandu.

U segmentu poslovanja s krajnjim potrošačima (B2C), Zalando će razvijati strategiju dvaju brendova, nudeći različite iskustvene pristupe kako bi bolje odgovorio na specifične potrebe svojih kupaca i partnera. U segmentu poslovanja s tvrtkama (B2B), SCAYLE platforma tvrtke About You nadopunjuje Zalandoovu ZEOS platformu, omogućujući brendovima i trgovcima upravljanje njihovim poslovanjem na više kanala diljem Europe s pomoću jedinstvenog sustava koji objedinjuje logistiku, softver i usluge.

Transakcija otvara značajne prilike za stvaranje vrijednosti, uključujući B2B suradnje, logistiku, plaćanja i komercijalnu suradnju, poručili su iz Zalanda. Dugoročno, Zalando cilja sinergije u iznosu od oko 100 milijuna eura godišnje.

Tri osnivača i članovi uprave tvrtke About You – Sebastian Betz, Tarek Müller i Hannes Wiese – nastavit će raditi u svojim dosadašnjim ulogama unutar združenog entiteta. Transakcija ima za cilj proširiti udio kombinirane grupe na europskom tržištu mode i lifestyle proizvoda, koje vrijedi 450 milijardi eura.

Zalando planira zadržati zasebne identitete oba brenda, istovremeno iskorištavajući zajedničke resurse poput logistike i sustava za plaćanje. U segmentu krajnjih korisnika, About You privlači mlađu publiku koja preferira trendovski i individualni stil, dok Zalando cilja širu publiku s naglaskom na premium iskustvo i raznolikost brendova.

U poslovnom segmentu, Zalandoova Tradebyte softverska jedinica, u kombinaciji sa SCAYLE platformom About You-a, omogućit će napredne e-commerce sustave za brendove i trgovce diljem Europe i šire, vjeruju u Zalandu.

Zalando i About You dijele zajedničke vrijednosti u promicanju održivosti i inkluzivnosti u modnoj industriji, što će dodatno unaprijediti njihovu dugoročnu strategiju. Očekuje se da će transakcija biti zaključena do ljeta 2025., nakon regulatornih odobrenja. Detalji ponude i povezane informacije bit će dostupni na službenim web stranicama nakon odobrenja njemačkog regulatornog tijela BaFin.

