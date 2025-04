Zbog Kurtija prekinuta konstitutivna sjednica Skupštine Kosova

Podijeli :

Skupština Kosova prekinula je konstitutivnu sjednicu jer zastupnici nisu prihvatili izvješće Komisije za potvrđivanje zastupničkih mandata, dok je oporba kritizirala premijera Albina Kurtija jer nije pravodobno podnio ostavku, što je kasnije ipak učinio, prenose agencije.

Zastupnici na konstitutivnoj sjednici devetog saziva Skupštine Kosova nisu usvojili prvu točku dnevnog reda, izvješće komisije za potvrđivanje mandata, prenosi srbijanska novinska agencija Tanjug. Oporba je kritizirala premijera i čelnika najjače parlamentarne stranke Samoobrana Kurtija jer nije na vrijeme podnio ostavku, kako to zakon nalaže nakon preuzimanja zastupničkog mandata.

Oporbeni zastupnici optužili su Kurtija i njegove kolege iz vlade, koji su izabrani za zastupnike, da pokušavaju istodobno obnašati izvršnu i zakonodavnu funkciju, te su zbog toga glasovali protiv ili su se suzdržali. Zastupnik Avni Dehari, koji je bio najstariji zastupnik i predsjedavajući sjednice, potom je prekinuo sjednicu.

Kurti podnio ostavku par sati prije polaganja zakletve

Kurti, kao čelnik pobjedničke stranke na parlamentarnim izborima u veljači, podnio je ostavku na mjesto premijera kako bi mogao prisegnuti kao zastupnik u devetom sazivu Skupštine, no prema oporbi to je učinio prekasno. On je ostavku podnio pismom upućenim predsjedniku prethodnog saziva Skupštine Kosova Glauku Konjufci, prenosi Radio Slobodna Europa. Ostavke su podnijeli i ostali članovi vlade koji su na izborima 9. veljače izabrani za zastupnike.

Stranka Samoobrana osvojila je 48 mandata. Demokratska stranka Kosova (PDK) Memlija Krasniqija osvojila je 24 mjesta, dok je Demokratski savez Kosova (LDK) Lumira Abdixhikua osvojio 20. Koalicija Saveza za budućnost Kosova (AAK) bivšeg premijera Ramusha Haradinaja ima osam mjesta. Devet od deset mjesta u parlamentu srpske manjine osvojila je Srpska lista koju podržava službeni Beograd.

Za 120 mjesta na prvim redovitim parlamentarnim izborima od neovisnosti Kosova 2008. godine natjecalo se 27 stranaka i saveza.

