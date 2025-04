Zbog Trumpovih carina ova tvrtka proglasila “događaj više sile”

Podijeli :

Howmet Aerospace, tvrtka koja opskrbljuje Airbus i Boeing dijelovima za avione, mogla bi zaustaviti pojedine isporuke zbog carina koje je prije par dana uveo američki predsjednik Donald Trump, navodi se u pismu koje je Reuters dobio na uvid.

Kompanija sa sjedištem u Pittsburghu obavijestila je svoje kupce da je proglasila tzv. ‘događaj više sile”. Radi se o pravnoj praksi koja dozvoljava ugovornim stranama da izbjegnu svoje obaveze ukoliko ih zateknu neizbježne i nepredvidive vanjske okolnosti.

”Howmet će biti oslobođen isporuke bilo kojih proizvoda ili usluga na koje utječe nacionalna izvanredna situacija i/ili izvršna naredba o carinama”, stoji u pismu.

Iz tvrtke su odbili dati službeni komentar, a bez komentara su i Boeing i Airbus. Howmet je dobavljač važnih metalnih komponenti koje se koriste u 150 milijardi dolara vrijednoj industriji mlaznih zrakoplova.

Prvi je to takav potez neke velike zrakoplovne tvrtke od objave carina, no to još ne znači da će opskrba automatski biti zaustavljena ili prekinuta, kazao je jedan od izvora, jer je u pismu otvorena opcija pregovora o dijeljenju troškova nametnutih carina.

Zbog američkih carina na uvoz aluminija i čelika, kao i zbog novih carinama na uvoz iz drugih zemalja, kompanije se suočavaju s višim troškovima, što teško pogađa lanac opskrbe u zrakoplovstvu.

Donald Trump u srijedu je objavio carine na robu iz stranih zemalja u rasponu od 10 do 50 posto, zbog čega mnoge tvrtke i investitori strahuju od nadolazeće recesije.

Zrakoplovne tvrtke obično nastoje pravnim manevrima osporiti takve poteze, poput ovog američkog predsjednika, rekla su Reutersu dva izvora. Međutim, napominju da je Trump spominjao carine u svojoj predizbornoj kampanji prošle godine, čime bi se mogle osporiti Howmetove tvrdnje o nepredvidivim okolnostima.

