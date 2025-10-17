Zelenski stigao u Bijelu kuću, predlaže dogovor "dron za Tomahawk"

"Upravo sam izašao iz sobe kabineta Bijele kuće," izvještava Bernd Debusmann Jr za BBC, "gdje sam stajao svega nekoliko centimetara iza Volodimira Zelenskog i preko puta Donalda Trumpa tijekom gotovo četrdesetominutne sesije pitanja i odgovora."

"Činilo mi se da je u prostoriji vladalo optimistično raspoloženje, iako je bilo vrlo malo konkretnih odgovora o tome kakvi bi mogli biti rezultati njihova sastanka iza zatvorenih vrata.

Posebno je bilo uočljivo da su neki članovi američke vlade – osobito JD Vance i Marco Rubio – djelovali nasmijano na predsjednikove odgovore i smijali se njegovim šalama.

Na početku sastanka postavio sam Trumpu pitanje o tome kako, po njegovu mišljenju, izgleda teritorij Ukrajine nakon sukoba. Samo nekoliko tjedana ranije bio sam ondje kada je rekao novinarima da vjeruje kako bi Ukrajina mogla povratiti izgubljeni teritorij – što je tada iznenadilo mene i mnoge druge.

Danas je, međutim, izgledao manje uvjereno.

„Rat je vrlo zanimljiv“, odgovorio je kratko. „S ratom i mirom nikad ne znaš.“

Nekoliko pitanja usmjereno je bilo na možda najvažnije pitanje dana – mogućnost transfera projektila Tomahawk Ukrajini.

Zaintrigiran, upitao sam Trumpa vjeruje li da je upravo ta mogućnost ono što vraća Putina za pregovarački stol.

„Ne mogu vam reći što ga dovodi za stol“, odgovorio je, prije nego što je krenuo u dug odgovor o mogućnostima i borbenoj uporabi tih projektila.

Sama po sebi, ta izjava ne otkriva mnogo. No, bilo je značajno da se nije odmah pohvalio svojim odnosom s Putinom, što je mjesecima bio njegov uobičajeni odgovor na gotovo svako pitanje o ruskom predsjedniku," zaključuje Debusmann.