Zračna luka Brussels Airport u Belgiji zatvorena: Letovi preusmjereni

Zračna luka Brussels Airport u Zaventemu upravo je potpuno zatvorena. Povod su nekoliko dronova koji kruže iznad područja zračne luke. Svi se letovi preusmjeravaju prema zračnim lukama u Liègeu i Charleroiju.
Oglas
Nekoliko zrakoplova koji su bili na putu prema Zaventemu trenutno kruže u zraku. Iz Brussels Airporta zasad ne daju dodatne informacije. "Trenutačno istražujemo slučaj“, poručili su. Potvrđeno je, međutim, da nema ni odlaznih ni dolaznih letova, piše HLN.
Sav zračni promet prema Brussels Airportu preusmjerava se na zračne luke u Charleroiju i Liègeu. Zrakoplovi koji su trebali sletjeti sada se nalaze u krugu čekanja, između ostalog iznad juga Limburga.
Putnici koji se nalaze u zrakoplovima koji su u utorak navečer trebali poletjeti iz Zaventema, obaviješteni su u 20:25 da u sljedećih pola sata neće moći poletjeti. Nova obavijest očekuje se oko 21 sat.
Upravitelj zračnog prometa Skeyes potvrdio je da je zabilježena dojava o dronu iznad Brussels Airporta. "Iz sigurnosnih razloga odlučili smo zaustaviti sav zračni promet oko Zaventema“, rekao je glasnogovornik Kurt Verwilligen. Koliko je točno dronova uočeno, prema Skeyesu zasad nije poznato. Dodaju kako nisu imali drugog izbora nego donijeti ovu odluku.
Prema informacijama ovog lista, iznad Zaventema su uočena najmanje tri drona.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas