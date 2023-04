Ako vam je Google greškom uplatio novac, možete ga slobodno zadržati

Podijeli :

Thiago Prudencio / Zuma Press / Profimedia

Google Pay, usluga virtualnog novčanika internetskog diva, prije nekoliko dana određenom broju korisnika greškom je prebacila određene svote u "novčanik", a kako se ispostavlja, korisnici novac mogu zadržati.

Neke korisnike Google Paya početkom ovog tjedna iznenadile su uplate koje nisu očekivali i to ni manje ni više nego od Googlea. Korisnicima kojima je stigla uplata iz Googlea plaćanje je stiglo s porukom u kojoj se navodi da je to za “probnu verziju iskustva Google Pay Remittance”.

Radi se o tome da zaposlenici kompanije za testiranje određenih proizvoda ili usluga koje će biti komercijalno ili u besplatnim verzijama ponuđene tržištu, dobiju određenu naknadu, a greškom su naknade isplaćene samim korisnicima Google Paya, piše tportal.

Društvena mreža Reddit zatrpana je korisnicima koji navode da su primili novac u rasponu od nekoliko dolara do nekoliko stotina dolara, a jedan korisnik čak tvrdi da je dobio uplatu od preko 1000 dolara. Čini se da je možda došlo do pogreške u aplikaciji ili neke vrste zabune koja je dovela do neočekivanih plaćanja 6. travnja.

Poruka osobama kojima je Google greškom isplatio novac Primili ste ovu e-poruku jer je nenamjerna gotovinska uplata položena na vaš Google Pay račun. Problem je u međuvremenu riješen i, gdje je to bilo moguće, uplata je stornirana. Ako smo uspjeli poništiti uplatu, to se već odrazilo na aktivnosti vašeg računa. Ako je nismo bili u mogućnosti poništiti , novac možete zadržati. Nikakva daljnja radnja nije potrebna. Ispričavamo se za sve neugodnosti.

Dakle, ako vam je Google u Google Pay greškom poslao novac, a vi ste ga potrošili ili prenijeli na neki drugi račun prije nego što ga je Google mogao uzeti natrag, možete ga zadržati, piše tportal.

