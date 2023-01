Apple priprema veliku promjenu na svojim prijenosnim računalima

Podijeli :

Izvor: Unsplash

Još dok je Steve Jobs bio živ, Apple je provodio brojna testiranja ekrana osjetljivih na dodir za (prijenosna) računala, a rezultat nije bio pozitivan. Dapače, Jobs je još 2010. rekao kako je korištenje ekrana osjetljivih na dodir na vertikalnim površinama poput monitora “ergonomski katastrofalno” te da površine osjetljive na dodir “ne žele biti vertikalne”.

Tada je naglasio kako se, samo za demonstraciju, tako nešto čini zanimljivim, no već nakon kratkog perioda korištenja to umara čovjeka, dok se nakon malo dužeg korištenja čini kao da će vam ruka otpasti. To ne radi, rekao je tada.

Ipak, od njegovih izjava do danas mnogo se toga promijenilo. Tehnologija je rapidno napredovala, a ekrane osjetljive na dodir možemo naći na brojnim računalima. Uskoro bi, prema novim glasinama, takvi ekrani mogli stići i na Macove.

Prvo računalo s logom jabuke koje bi moglo imati takav ekran, prenijeli su na Cnetu, trebao bi biti prijenosnik MacBook Pro, no to ipak neće biti tako skoro. Naime, informacije koje su se ovaj tjedan pojavile na mreži kažu da će to biti najranije 2025. godine. Laptop će, naravno, zadržati tipkovnicu i trackpad i nije teško pretpostaviti kako će za većinu to i dalje biti preferirani način korištenja, no za određene akcije možda će biti jednostavnije koristiti ekran osjetljiv na dodir.

Nakon verzije Pro, isti tip ekrana Apple bi mogao implementirati i u ostale modele svojih prijenosnika, no još nije poznato hoće li to ovisiti o uspjehu prvog modela s ekranom osjetljivim na dodir i reakcija korisnika ili će to biti strategija koju će u svakom slučaju primijeniti.

Tehnološki novinari kontaktirali su Apple za komentar, no iz te se tvrtke nisu javili, a ako i odgovore na upite, jasno je kako neće niti potvrditi, niti demantirati te informacije jer nemaju običaj komentirati svoje nenajavljene proizvode i planove.

