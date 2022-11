Bivši suradnik Elona Muska: On ima dva lica, a jednom smo se i potukli

Podijeli:







Izvor: Frederic J. BROWN / AFP

"Kad me Elon prvi put nazvao 2001. nisam znao tko je on — nikad nisam čuo za PayPal. U to sam vrijeme radio kao dio svemirskog inženjerskog tima na Državnom sveučilištu Utah", rekao je Jim Cantrell o vremenu koje je proveo s Elonom Muskom kao jednim od osnivača SpaceX-a.

“Telefonom je objasnio da je internetski milijarder i da želi dokazati da ljudi mogu biti međuplanetarna vrsta”, rekao je Cantrell za Insider.

“Elon je htio kupiti ruske rakete jer su bile jeftinije od američkih i rečeno mu je da sam ja taj koji ih treba pitati jer sam radio s Rusima”, rekao je Cantrell te je dodao: “Elon je bio u kasnim 20-ima, loše odjeven i prilično nespretan. Bio je vrlo bistar i vrlo odlučan, ali čak su i ljudi u SAD-u mislili da je on samo bogato dijete koje se želi okušati u svemiru. Bili smo u avionu i Elon se okrenuo prema nama i rekao: “Mislim da možemo sami napraviti ovu raketu”.

Cantrell navodi kako su svi bili u nevjerici, ali Musk im je odmah pokazao proračunsku tablicu na kojoj je radio s Tomom Muellerom i Chrisom Thompsonom — inženjerima koji su također bili dio tima suosnivača SpaceX-a. Bili su to početni planovi za Falcon 1, prvo vozilo koje je napravio SpaceX.

“Bio sam umoran od suočavanja s neučinkovitošću vlade. Planovi koje mi je Elon pokazao bili su uzbudljivi. Planirao sam vidjeti kamo bi me to odvelo. Bio sam SpaceX-ov potpredsjednik poslovnog razvoja od prosinca 2001. do odlaska u rujnu 2002. Elon i ja smo se previše sukobljavali. Vikao je na mene nekoliko puta, a ja bih morao promijeniti ono tko sam da bih mogao nastavio raditi ondje”, rekao je bivši zaposlenik.

Raditi s Elonom bilo je kao raditi s dvoje različitih ljudi

“Raditi s Elonom bilo je kao raditi s dvoje različitih ljudi: dobrim Elonom i lošim Elonom, i nikad nisi znao koga ćeš dobiti”, rekao je.

Navodi kako je dobri Elon vrlo zabavan i šarmantan. “Doveo vas je ovdje svojim velikim idejama i vi morate biti dio toga. Zločesti Elon bi vikao na tebe i bio bi frustriran. Nitko nije bio dovoljno dobar za njega; ništa mu nije bilo dovoljno dobro”, rekao je te dodao: “Jednom me nazvao u 3 sata ujutro pitavši me gdje sam jer je on bio u uredu. Rekao sma mu da sam otišao u krevet prije tri sata, ali on je htio da se pojavim u uredu”.

Elon ne bi od vas očekivao da učinite nešto što on ne bi učinio, ali koliko je spreman ići neuobičajeno je za većinu ljudi, kaže Cantrell.

“Pretpostavljam da će se ista stvar dogoditi na Twitteru – čistom snagom volje mislim da će ondje povećati produktivnost”, rekao je.

Cantrell kaže da je Elon uvijek imao viziju, ali svoje je zaposlenike uvijek ostavljao zbunjenima.

“Sjećam se kad smo pravili spremnike za rakete pa smo se potukli. Dao sam mu procjenu tenkova, rekavši da ćemo ih sami izgraditi, a on je mislio da je to preskupo. Vikao je na mene i bio je jako uzrujan. Natjerao me da odem u Salt Lake City i pogledam kamionske cisterne na autocesti i u lokalnu tvornicu čelika da istražim te cisterne i vidim možemo li ih angažirati preko vanjskih suradnika. Nije da nije vjerovao mojoj prosudbi; samo je znao da postoji drugi način da pristupi problemu”, kaže.

“Naučio sam puno, ali sam se osjećao nepoštivano”

Naučio sam puno, ali sam se osjećao nepoštivano. “Nije mi trebalo platiti da viču na mene pa sam otišao”, rekao je Muskov bivši suradnik.

“Postoje ljudi na Twitteru koji će morati odlučiti jesu li 100% usklađeni s Muskovom misijom. Ako ima zaposlenika koji nisu usklađeni s tom vizijom, on će ih prožvakati i to na zloban način, što je njegovo pravo kao vlasnika. Ako ste usklađeni s njegovom vizijom i imuni na vrlo snažnog šefa koji zahtijeva vaše vrijeme i vaše misli, onda će to biti vrlo zabavno putovanje”, rekao je.

Naveo je da sve ovisi o tome što ljudi žele u životu jer ne vide svi svoju karijeru kao najvažniju stvar u životu.

“Njegovi motivacijski govori pomažu da nastavite dalje. To je dobri Elon. Loši Elon je otpustio sve direktore. On zna biti zloban – vrlo je sposoban za to”. zaključio je Cantrell.

