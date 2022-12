Podijeli :

Izvor: Patrick Daxenbichler / Panthermedia / Profimedia / ilustracija

Lucijan Carić, stručnjak za računalnu sigurnost, gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao najveće curenje podataka u Hrvatskoj. Podsjetimo, iz agencije za naplatu potraživanja B2 Kapital u javnost su procurili osobni podaci o 77.317 fizičkih osoba.

On navodi da je to najveći računalni incident u hrvatskoj povijesti. “Na MUP-u, DORH-u i regulatorima je da utvrde kako je do toga došlo.”

“Istrage su dosta nezgodne. Postoje sigurnosni incidenti koji su javno elaborirani vrlo detaljno, ali ovdje se radi i o nekim poslovnim tajnama… Vjerujem da će o rezultatima izvijestiti. Nemoguće je da ovaj slučaj tiho završi jer ovo je najveći slučaj i presedanski slučaj”, istaknuo je Carić.

S jedne strane su banke koje su strogo regulirane, a s druge su strane agencije koje su nešto slabije regulirane, pojašnjava stručnjak. Osvrnuo se i na agencije za naplatu potraživanja.

“Imamo situacije da agencije nazivaju susjede, prijatelje, rođake od dužnika, pa kako znaju te podatke? Ako vi nekom kažete da treća osoba ima neplaćeni dug vi ste povrijedili tajnost njegovih osobnih podataka, povrijedili ste i bankarsku tajnu ako je banka te podatke dala, a moguće da ste povrijedili i poslovnu tajnu ako se radi o nebankarskoj organizaciji, npr. Telekomu. Ovo je područje gdje postoji razlog da se uključi niz institucija”, istaknuo je.

Dodaje da se ne zna tko sada ima ove podatke. Kaže da ako je i riječ o hakerskom napadu, to ne umanjuje odgovornost. Carić navodi da se forenzikom može utvrditi je li došlo do hakerskog napada.

“Šteta je nastala, a sad se radi na tome da se šteta kompenzira”, dodao je.

Govoorio je i o zaštiti osobnih podataka. “Imamo taj GDPR, meni je to smiješna regulativa. Kao u nogometu. Imamo VAR. Je li VAR osigurao pošteno suđenje? Nije. Tako i GDPR ne može ništa osigurati ako nemate adekvatnu kontrolu i primjenu. Ako vi te koji trebaju čuvati pdoatke nikad ne pitate kako ih čuvaju i nikad ih ne provjerite nego im vjerujete na časnu pionirsku, rezultat je ovaj koji imate.”

Carić zaključio da je ovo najveći incident koji bi mogao postati skandalozan.