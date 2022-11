IBM lansirao najmoćnije kvantno računalo

Podijeli:







Izvor: N1

IBM je u srijedu objavio da je lansirao dosad najmoćnije kvantno računalo imena Osprey, stroj koji ima 433 kubita, trostruko više od računala Eagle najavljenog prošle godine.

Broj kubita, odnosno kvantnih bitova, određuje snagu računala te vrste koja se koriste kvantnom mehanikom, iako razne tvrtke imaju različite tvrdnje o snazi njihovih kubita jer se mogu stvarati različitim metodama.

Očekuje se da će kvantna računala jednog dana ubrzati izračune nekih kalkulacija milijun puta brže od najsnažnijih današnjih kompjutera.

Dario Gil, direktor IBM-a za istraživanja, rekao je da je ta tvrtka na putu prema lansiranju računala s više od 1000 kubita.

„Dok pomičemo granice čipa Osprey koji najavljujemo, ako ga pogledate, on je već jako velik. Iduće godine će 1000 biti jako veliko“, rekao je.

“Dakle, nakon toga smo dizajnirali i projektirali cijelu arhitekturu za kvantno računalstvo temeljeno na modularnosti“, naglasio je.

VEZANA VIJEST Ovo su najčešći uzroci oštećenja i kvarova računala i mobitela

IBM svoj modularni sustav naziva Quantum System Two.

“Quantum System Two je prvi istinski modularni kvantni računalni sustav tako da ga tijekom vremena možete nastaviti proširivati na sve veće i veće sustave “, rekao je Gil za Reuters uoči IBM Quantum Summita ovog tjedna.

“Modularnost znači da će sami čipovi morati biti međusobno povezani.”

IBM cilja da taj sustav bude dostupan do kraja sljedeće godine i da predstavlja građevne blokove za “kvantno-centrično superračunalstvo” povezivanjem više sustava Quantum System Two. IBM je rekao da bi povezivanjem ova tri sustava mogao izgraditi sustav s do 16632 kubita.

IBM ima preko 20 kvantnih računala diljem svijeta, a klijenti im mogu pristupiti putem clouda.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.