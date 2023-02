Podijeli :

Stanley Ng/Pexels

Iako danas ulazimo u svijet sve naprednije tehnologije, često imamo nostalgiju za starim telefonima. Ne samo da oni podsjećaju na prošla vremena, nego neki od njih mogu vrijediti i čitavo bogatstvo.

U nastavku pročitajte koji stari mobiteli bi vas danas mogli iznenaditi svojom tržišnom vrijednošću, piše Fenix Magazin. Oni ne predstavljaju samo dio tehnološke povijesti, već i zanimljivu investiciju za kolekcionare i ljubitelje tehnologije.

Nokia 7280

2G 7280 “lipstick” je model mobilnog telefona koji nudi Nokia. Časopis Fortune uvrstio ga je među najbolje proizvode 2004. godine. Njegov dizajn su prepoznali suci na dodjeli nagrada za dizajn proizvoda iF 2005. godine. Ovaj telefon je vrlo popularan među kolekcionarima, a cijena mu je oko 190 eura na eBayu.

Motorola International 3200

Motorola International 3200 bio je prvi prijenosni digitalni mobitel, izdan 1992. godine. Ovaj telefon se može prodati na eBayu između 70 i 200 eura.

Motorola MicroTAC 9800X

MicroTAC je obitelj mobilnih telefona koju proizvodi Motorola Industries u Sjedinjenim Državama. Prvi model koji je izašao na tržište bio je 9800X, koji je javnosti predstavljen 25. travnja 1989. godine. Ovaj telefon je dostupan na eBayu za gotovo 200 eura.

Motorola Razr2

Motorola Razr2 jedan je iz niza Motorola telefona na preklop i jedan je iz serije u liniji 4LTR. Na eBayu je ovaj telefon dostupan za između 100 i 200 eura.

iPhone3G

Ovaj mobitel je pametni telefon tvrtke Apple i druga je generacija iPhonea. Nasljednik je iPhonea EDGE i prethodnik iPhonea 3GS. Predstavljen je 9. lipnja 2008. na WWDC 2008 u San Franciscu. Ovaj telefon, nov u kutiji, može se prodati na eBayu u iznosu od gotovo 1.000 eura.

iPhone2G

Mobitel je poznat i kao iPhone EDGE, je pametni telefon iz istoimene obitelji Apple Inc., točnije to je bio prvi model koji je pripadao ovoj obitelji pametnih telefona. Ovaj telefon je dostupan na eBayu za između 300 i 1.000 €, ovisno o stanju (ako je nov, s originalnim pakiranjem).

Motorola DynaTAC 8000X

DynaTAC je linija mobilnih telefona koju je proizvodila Motorola, Inc. od 1983. do 1994. godine. Za ovaj telefon možete izdvojiti od nekoliko stotina do čak nekoliko tisuća eura, ovisno o stanju.

Mobira Cityman 900

Mobira Cityman 900 izdala je Nokia-Mobira 1987. Bio je to jedan od prvih prijenosnih mobitela. Ovisno o stanju telefona, za ovaj telefon se mogu postići cijene od nekoliko tisuća eura.

