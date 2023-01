Kibernetički kriminalci u problemima: Smanjuje im se zarada zbog jedne stvari

Podijeli :

Izvor: N1

Prema podacima tvrtke Fortinet, samo u prvoj polovici 2022. zabilježeno je više od 10 tisuća jedinstvenih vrsta zlonamjernih programa.

Grupe koje se bave kibernetičkim kriminalom time se bave iz samo jednog razloga – kako bi što više zaradili. No, u posljednje vrijeme pojavio se neobičan problem. Unatoč njihovim naporima, zarada je sve manja i to zato što su žrtve počele raditi jednu ključnu stvar.

Plenković: Milanović zagađuje javni prostor, njegovi su stavovi pogrešni i loši Kaos na Sljemenu, zbog udara vjetra zatvorena i žičara

Stručnjaci za kriptovalute iz tvrtke Chainalysis procjenjuju da su kibernetički kriminalci zaradili i 40 posto manje jer žrtve – odbijaju platiti otkupninu. Prema njihovim podacima, kibernetički kriminalci su od ransomwarea u 2022. godini zaradili barem 457 milijuna dolara, što je čak 311 milijuna manje nego godinu ranije.

No, ističu kako su prave brojke iznuđene otkupnine vjerojatno veće, jer analitičari mogu pratiti samo dio virtualnih novčanika (u koje se uplaćuju otkupnine u kriptovalutama), a kibernetički kriminalci mogu stalno otvarati nove.

Iako je primjetan trend povećanja broja napada, očito je i da žrtve više ne žele plaćati kriminalcima.

Jedan od razloga za to je možda i u boljoj informiranosti žrtava i većem ulaganju u kibernetičku sigurnost u tvrtkama. One koje su se opekle zbog ranijih kibernetičkih napada uložile su novac kako bi se zaštitile i spriječile nove napade. Posebna je pozornost posvećena stvaranju sigurnosnih kopija podataka, što olakšava oporavak sustava i eliminira potrebu za plaćanjem otkupnine.

Također, činjenica da su takvi napadi postali prilično česti, znači da se tvrtke više ne boje priznati da su pod napadom i prijaviti ga policiji i stručnjacima za kibernetičku sigurnost. To pak dovodi do bolji alata za otključavanje zaraženih računala i razbijanja kriminalnih grupa.

No, to ne znači da kibernetički kriminalci odustaju do svoje isplative karijere. Prema podacima tvrtke Fortinet, samo u prvoj polovici 2022. zabilježeno je više od 10 tisuća jedinstvenih vrsta zlonamjernih programa. Dodatno, razvoj umjetne inteligencije ide na ruku i kibernetičkim zločincima koji koriste takve platforme za osmišljavanje novih zlonamjernih programa, što bi mogao biti sve veći problem u budućnosti, piše Zimo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.