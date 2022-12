Ljudi izglasali da Musk ode s čela Twittera. On najavio: Ispoštovat ću odluku

KorisniciTwittera dali su svoj glas u anketi milijardera i vlasnika te društvene mreže Elona Muska, koji ih je pitao treba li otići s mjesta izvršnog direktora kompanije. Kada je objavio anketu, Musk je korisnicima poručio da će poštovati njihovu odluku.

Većina korisnika, njih 57,5 posto, glasala je da Musk odstupi s mjesta šefa Twittera, dok ih 42,5 posto smatra da Musk treba ostati šef. U anketi je sudjelovao 17.502.391 korisnik.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.