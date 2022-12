“Musk je kupio Twitter zbog moći koju donosi 200 milijuna korisnika”

Podijeli :

Izvor: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/ilustracija

Ilija Brajković iz agencije za digitalni marketing Kontra komentirao je u Newsnightu stanje s društvenim mrežama, posebno nakon što je Elon Musk kupio Twitter.

Elon Musk pitao je u anketi korisnike Twittera smatraju li da treba odstupiti. Oko 57 posto njih reklo je da, no Musk, naravno, nije odustao.

“To su populistički potezi jer čim je kupio Twitter, znao je da ne može to dugoročno raditi jer ima previše projekata. Znao je odmah da će tu biti neko vrijeme i onda dovesti nekoga. Ta njegova anketa bi završila isto – otići će u nekom trenutku jer ima pametnijeg posla poput voditi Teslu. Ovime samo stvara hype i priču. Siguran sam da on već traži CEO-a, izvršnog direktora”, rekao je

Ilija Brajković i dodao:

“Anketa je bila pro forma.”

Međutim, ističe da Musk ima i previše posla i kompanija o kojima mora brinuti te da će sigurno u dogledno vrijeme odustati od Twittera:

“On je uvijek govorio da previše radi, tipa 20 sati dnevno rada. On fizički ne stigne voditi Twitter. Ostale firme dobro posluju iako su dionice ove godine nešto pale, ali cijelo tržište je išlo dole. Mislim da bi se trebao posvetiti Tesli jer je to puno veća priča na globalnoj razini, ali mislim da on to zna.”

Također, Musk je pozvan na saslušanje u Europski parlament nakon niza kritika oko otpuštanja u kompaniji. Brajković kaže da se ne mora pojaviti, ali s obzirom na to koliko je sklon ekscesima, možda upravo to napravi. “Može se i ne mora pojaviti. Poziv je neobavezujući. On kakav je vrckast, mogao bi to napraviti čisto radi PR-a, da im se izruga. Ne mogu mu praktički ništa. Vlasnici društvenih mreža su generalno u teškoj situacij. Žele dopustiti slobodu govora, ali onda se događaju teške situacije u kojima ima negativnih komentara, teorija zavjere zbog čega treba moderirati. Ako ulaziš u moderaciju, onda postaješ medij. To nije lako. To smo vidjeli kod Trumpa kojeg su velike mreže izbacile s platformi.”

Govoreći o Facebooku istaknuo je:

“Facebook je najveća društvena mreža na svijetu, a druga na svijetu je Instagram koji je u vlasništvu Facebooka. Facebook probleme, s kojima se Musk suočava, ima već četiri, pet godina gdje postoji problem govora mržnje i lažnih vijesti. Mislim da su to donekle uspjeli riješiti. Ne znam kad je zadnji put bio neki veliki skandal.”

“Nije Musk kupio Twitter da bi na njemu zaradio”, dodaje Brajković: “Zadnje dvije godine platforma je u minusu. On ga je kupio radi 200 milijuna korisnika i moći jer ipak tako drži jedan od najvećih medija. Kad imaš moć dopustiti Trumpu povratak na mrežu, to je jako velika i politička moć. To je sad i politička igra koja nadilazi sve nas korisnike.”

“Hrvati sve više prelaze na LinkedIn”

Ljudi u Hrvatskoj sve više prelaze na LinkdIn. Brajković objašnjava zašto: “Statistike to pokazuju. Mislim da je to zato što su tamo profesionalne teme, a ne razgovor iz kafića. To je poslovna društvena mreža. Brojke pokazuju da u Hrvatskoj ima oko 600 do 700 tisuća korisnika što je puno. Tu nema tinejdžera niti umirovljenika. Po meni je to najkorisnija društvena mreža.”

Komentirajući koje su platforme bile najpopularnije u ovoj godini, rekao je:

“Video sadržaj sve više razvaljuje, prvenstveno TikTok. On je ove godine doživio procvat. YouTube je druga najveća tražilica na svijetu, i oni su i dalje popularni. Ljudi očito vole video sadržaj. U Hrvatskoj je milijun i 900.000 korisnika Facebooka, to je polovica populacije, to se ne može zanemariti.”

