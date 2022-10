Pao WhatsApp, korisnici ne mogu ni slati ni primati poruke

Korisnici su prijavili probleme na WhatsAppu.

WhatsApp ima velike probleme, korisnici ne mogu niti slati ni primati poruke, a ni pozive.

I Downdetector je prijavio probleme u funkcioniranju aplikacije, a najviše poteškoća prijavili su s grupnim razgovorima.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 8:17 AM BST. https://t.co/iUWAknxFoN RT if you're also having problems #Whatsappdown