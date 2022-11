Podijeli:







Izvor: Aleksandr Davydov / Alamy / Alamy / Profimedia / ilustracija

Ako ste roditelj, trebali biste pripaziti što točno vaša djeca rade na mobitelu kako ne bi bili izloženi neprimjerenom sadržaju. Brojne aplikacije koje su označene kao primjerene za djecu su bile kritizirane zbog toga što je neprimjeren sadržaj prošao kroz njihove filtere.

Make use of je napravio popis aplikacija i internetskih stranica koje bi mogle biti neprimjerene za djecu.

1. Ask.fm

Ask.fm je popularna stranica koju pretežno koriste osobe između 13 i 17 godina, a riječ je o stranici u formi pitanja i odgovora. No, Make use of navodi da je njihovo istraživanje pokazalo da stranica sadrži mnoštvo seksualnih zahtjeva, aluzija, internetskog zlostavljanja i drugih neprimjerenih sadržaja za maloljetnike.

Također, ranije izvješće Guardiana pokazalo je da je 10 posto djece u dobi od 11 do 16 godina na Ask.fm-u barem jednom dnevno bilo izloženo raznim prijetnjama i drugim opasnim radnjama.

2. Omegle

Omegle je web stranica za video chat. Ne morate se registrirati za korištenje usluge. Funkcionira tako da nasumično uparuje strance za razgovor, iako možete izraziti neke preferencije kao što su interesi i željeni spol.

Omegle nudi “nadzirani” video chat, no postoji i verzija bez nadzora koju mogu koristiti i maloljetnici. Nema registracije, slabo moderiranje, anonimnost i video chat: to je očito recept za probleme pa se stoga savjetuje da maloljetnici izbjegavaju takve stranice.

3. Kik

Kik je anonimna aplikacija za razmjenu poruka putem koje možete tražiti anonimne partnere za chat odabirom do pet kompatibilnih interesa s Kikovog popisa, od kojih mnogi namjerno aludiraju na seksualno ponašanje. Osim toga, svatko vam na toj aplikaciji može poslati poruku. Korisnici mogu slati neželjene poruke na razna korisnička imena u nadi da postoje.

Anonimnost i sloboda čavrljanja sa strancima neki su od razloga zašto tinejdžeri vole Kik, ali stoga može i biti potencijalna prijetnja za maloljetnike jer može biti raj za grabežljivce.

4. Chatroulette

Chatroulette radi na sličnom principu kao Omegle – nasumično uparuje strance u video poziv. Kada odete na početnu stranicu, možete odabrati želite li sudjelovati u filtriranom ili nefiltriranom chatu. Dob se ne pritom ne provjerava.

“Roditelji bi trebali držati svu svoju djecu podalje od ove stranice jer je previše opasna za djecu. To je raj za predatore. Ovo je jedno od najgorih lica interneta koje sam vidio”, rekao je psihijatar Keith Ablow.

5. Tinder

Iako je riječ o aplikaciji za upoznavanje odraslih, roditelji bi trebali obratiti pažnju na ovu aplikaciju jer je neprimjerena za maloljetnike. Da biste se prijavili na Tinder, potreban vam je samo Facebook ili Google račun ili broj telefona. Treba naglasiti da stranice ne prihvaća maloljetnike, no na Facebooku se može kreirati profil s lažnim datumom rođenja.