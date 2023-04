Raketa SpaceX-a eksplodirala nakon samo nekoliko minuta. Musk: Zadovoljan sam

Podijeli :

Tvrtka SpaceX Elona Muska u četvrtak je uspješno prvi put lansirala raketu nove generacije Starship, no raketa je nekoliko minuta poslije eksplodirala u zraku.

Raketa visoka 120 metara lansirana je na prvi probni let bez posade sa SpaceX-ovog poligona Starbase istočno od Brownsvillea u Teksasu.

SpaceX se nadao da će letjeti u najboljem slučaju 90 minuta.

Međutim, nakon manje od četiri minute leta gornja faza rakete nije se odvojila od donje i letjelica je eksplodirala.

Unatoč tome dužnosnici SpaceX zadovoljni su uspješnim lansiranjem i proglasili su kratku epizodu uspješnim probnim letom.

“Čestitke ekipama SpaceX za ovaj sjajan primjer probnog leta”, napisao je sam Musk na Twitter.

Obećao je nastavak.

“Mnogo smo naučili za budući probni lest koji će se slijditi kroz nekoliko mjeseci”, najavio je Musk. Letjelica viša od Kipa slobode trebala je biti lansirana u ponedjeljak, no u posljednjim minutama odbrojavanja objavljeno je da se let odgađa na najmanje 48 sati, a razlog je bio zamrznuti ventil za tlak u pogonskoj raketi.

Američka svemirska agencija NASA odabrala je svemirsku letjelicu Starship za prijevoz astronauta na Mjesec krajem 2025. godine. Misija poznata kao Artemis III prva je takva misija od završetka programa Apollo 1972. godine.

Starship se sastoji od 50-metarske svemirske letjelice dizajnirane za prijevoz posade i tereta koja se nalazi na 70 metara visokoj pogonskoj raketi Super Heavy.

Zajedno nazvane Starship, svemirska letjelica i raketa Super Heavy nikad nisu lansirane zajedno, iako je bilo nekoliko suborbitalnih testnih letova same letjelice.

NASA će prevesti astronaute u Mjesečevu orbitu u studenom 2024. pomoću vlastite rakete Space Launch System (SLS), koju se razvija više od desetljeća.

Starship je veći i moćniji od SLS-a. Generira potisak više nego dvostruko veći od raketa Saturn V korištenih za slanje astronauta na Mjesec u okviru misije Apollo.

SpaceX planira isprva postaviti Starship u orbitu i zatim ga dopuniti gorivom s drugog Starshipa kako bi mogao nastaviti put do Marsa ili dalje.

Musk je rekao da je cilj učiniti Starship višekratnom letjelicom i tako sniziti cijenu na nekoliko milijuna dolara po letu.

