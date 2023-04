Što je e-Dnevnik? Donosimo detaljan vodič za korištenje ove važne aplikacije

Podijeli :

PIXSELL / Slavko Midzor

E-Dnevnik je kod mnogih roditelja, ali i nastavnika, izazvao pomutnju kada se pojavio. S pojavom su se počela širiti razna pitanja poput: "što je e-Dnevnik", "čemu služi e-Dnevnik" te možda najvažnije, "mogu li roditelji vidjeti ocjene u e-Dnevniku"?

U sistemu je osmišljen e-Dnevnik za učenike i roditelje te e-Dnevnik za škole. e-Dnevnik za učenike je aplikacija koja učenicima omogućuje pregled, a nastavnicima unos. Za one koji se još sjećaju školskih dana, e-Dnevnik samo je digitalna inačica one velike plave knjige koju su nastavnici donosili na svaki sat. Nema mnogo razlike osim one da roditelji i učenici u svakom trenutku mogu pristupiti podacima umjesto da moraju svakog puta dolaziti na informacije ili roditeljske sastanke.

e-Dnevnik je u početku bio uveden u tri srednje škole u Hrvatskoj, a danas se koristi u više od 1330 škola što je gotovo 100 posto svih škola u Hrvatskoj. Podaci pokazuju da na dnevnoj razini e-Dnevnik koristi više od 400 tisuća učenika i roditelja. U mjesec dana se zabilježi oko tri milijuna prijava u sustav.

e-Dnevnik za roditelje i učenike

e-Dnevnik za učenike mogu koristiti učenici i njihovi roditelji. Riječ je o aplikaciji u kojoj se bilježe sve ocjene, izostanci i razne druge bilješke koje su upisali nastavnici. e-Dnevniku se može pristupiti putem mobilne aplikacije na dlanu ili putem stranice na računalu. Aplikacija i stranica se mogu koristiti preko svih novijih mobilnih sistema i operacijskih sustava.

Kod Apple uređaja je potrebno da imaju barem iOS 9+, kod Android mobitela barem Android 6+, a na računalima barem Windows 10+.

Autogeni trening: Vježbe samopomoći odlične su za kontrolu vaše anksioznosti

Da bi se osoba prijavila mora imati odgovarajuće korisničko ime i lozinku. Učenici se tako u e-Dnevnik prijavljuju svojim [email protected] korisničkim računom koji trebaju dobiti u školi od administratora prilikom upisa u školu. Roditelji se u e-Dnevnik mogu prijaviti putem sustava e-Građani, a bitno je i da razrednik roditelja pravilno evidentira u sustavu kako bi imao pristup podacima djeteta.

Inače, svaka škola je dužna zbog zaštite sigurnosti i pravilnog rada imati jednog administratora imenika, jednog administratora resursa te jednog administratora e-Dnevnika. Upravo taj administrator učenicima daje njihove korisničke račune.

Mogu li roditelji vidjeti ocjene u e-Dnevniku?

Jedna od glavnih razlika e-Dnevnika i onog tradicionalnog jest da i roditelji i učenici imaju stalan pristup i to preko aplikacije na mobitelu. Ovo znači da roditelji u svakom trenutku nakon prijave mogu vidjeti podatke koji su upisani o njihovom djetetu, ocjene, izostanke, lektire i razne bilješke. Roditelji i učenici kroz e-Dnevnik mogu vidjeti i planirani raspored zadaća i zadataka koje je učenik dobio. Količina podataka će ovisiti o predmetu i nastavniku.

Jedini podaci koji se mogu vidjeti su oni koje su nastavnici ubacili i evidentirali. Skrivanja roditeljima više nema, baš sve se može vidjeti u svakom trenutku. Roditelji i učenici mogu vidjeti i podatke od prethodnih školskih godina. Ažuriranjem sistema je omogućeno i izdavanje potvrda o školovanju te primanje obavijesti.

e-Dnevnik za nastavnike

Kao što smo već napomenuli, u e-Dnevnik informacije ubacuju nastavnici i razrednici. Razrednik ima mogućnost vidjeti sadržajan pregled svih podataka za svakog svog učenika. Nastavnici određenih predmeta mogu vidjeti podatke samo za svoje predmete.

Prilikom unosa podataka je prednost što se početkom školske godine podaci povlače iz e-Matice i ponovno tamo prebacuju na kraju godine. Ovako se smanjuje potreba za višestrukim ubacivanjem istih podataka.

Nedostaci i prednosti e-Dnevnika

Tradicionalni načini imaju svoje prednosti, no u posljednje vrijeme se sve više hvale digitalne tehnologije. Smatra se kako olakšavaju i ubrzavaju procese te tako donose prednosti svima uključenima u sistem – školama, nastavnicima, učenicima i roditeljima. Međutim, postoje i neki nedostaci e-Dnevnika. U nastavku donosimo najizraženije prednosti i nedostatke e-Dnevnika.

Ključne prednosti e-Dnevnika:

– smanjena potreba za višestrukim ubacivanjem istih podataka

– transparentnost u uvid podataka

– roditelji mogu vidjeti sve podatke kada god žele

– nastavnici mogu vidjeti unose samo za svoje predmete, ne i druge

– sigurnost kod prijave i nemogućnost da se prijavi osoba izvan sistema

– manje korištenje papira, manje potrebe za prostorom za skladištenje

– manje mogućnosti izmjena ili krivog upisa

Ključni nedostaci e-Dnevnika:

– mogući sigurnosni prekidi

– nedostupnost korištenja kod ažuriranja sistema i grešaka

– potrebna određena razina tehnološke pismenosti za korištenje

– potrebna određena razina tehnologije za korištenje

– škola mora imati određene tehničke preduvjete kako bi uvela e-Dnevnik

Iskustva s e-Dnevnikom: Kako na alat gledaju roditelji?

Korištenje digitalnih tehnologija može biti odličan korak k suvremenom društvu, no to će biti teško moguće dok god postoje osobe koje možda nisu sigurne kako koristiti e-Dnevnik ili kako se prijaviti u e-Dnevnik. Razgovarali smo s roditeljima i učenicima te dijelimo njihova iskustva:

“Moje dijete je prije par godina krenulo u školu, a prije toga nisam znao da postoji e-Dnevnik. Mislio sam da sve to izgleda kao i prije, ali jasno mi je da moraju ići u korak s vremenom. Mislim da sam tehnološki dovoljno pismen pa mi nije bio problem priviknuti se na sistem. Unatoč tome je razrednica organizirala jedan roditeljski sastanak i svima objasnila kako se koristi. Cijenio sam to, potrudila se da svi razumijemo. Puno mlađih roditelja od mene je bilo zbunjeno”, rekao je Matej (49), otac, čiji sin ide u zagrebačku školu.

Walk and talk: Terapijska metoda protiv anksioznosti kombinira razgovor i šetnju Kako motivirati dijete na čitanje? Koraci s kojima će postati pravi knjigoljubac

“Iskreno bih radije da je stari dnevnik i da mi mama ne može cijelo vrijeme vidjeti ocjene i izostanke. Od kad su napravili da se može koristiti preko aplikacije na mobitelu puno se više svađamo. Ništa ne mogu sakriti što je glupo jer nekad stignem ispraviti ocjenu i prije nego ona vidi jedinicu. Mislim da e-Dnevnik nije fer”, rekla je Lucija (16), učenica u Velikoj Gorici.

“Imam dvije kćeri i e-Dnevnik me spasio od stalnih odlazaka u školu na informacije. Moje su cure super učenice i nikad nisam imala s njima problema, ali super im to dođe da se prisjete nekih ocjena, vide kakav im je prosjek ili koja im je zadaća. Doduše, jako često profesori ne ubacuju sve zadatke i zadaće”, smatra Ivana (52), majka iz Siska.

“Imam odlične ocjene, odlikašica sam i ne brine me to što mi mama i tata mogu vidjeti ocjene. e-Dnevnik mi je super zbog toga što često zaboravim zadaću ili lektiru, a naša profesorica nam stavlja podsjetnike”, zaključila je Ivona (13), učenica iz Pokupskog.

Htjeli to ili ne, izgleda kako je e-Dnevnik samo jedna od novih tehnologija s kojima se susreću naša djeca te da ćemo teško izbjeći i slične sustave u budućnosti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Transcendentalna meditacija: 5 koraka za smirivanje stresa, anksioznosti i briga Eko anksioznost: Uzrok, simptomi i kako smanjiti ovaj neugodan osjećaj? Masaža stopala: Smanjite bol, anksioznost i stres u samo deset ugodnih minuta