Stručnjak za sigurnost otkrio koja je aplikacija za dopisivanje najnesigurnija

Stručnjak za informacijsku sigurnost, Lucijan Carić, gostovao je u Novom danu gdje je komentirao curenje obavještajnih informacija iz Pentagona te kako je Elon Musk prepolovio vrijednost Twittera.

Carić kaže kako se radi o informacijama visokog stupnja. “Smatra se da je to drugi najveći incident nakon Snowdena. Činjenica je da su procurili podaci za koje mi djeluje čudno da je neki nisko rangirani vojnik do njih mogao doći, ali Amerika ima takvu tradiciju još od Hladnog rata, da niski činovnici dijele važne podatke”, rekao je.

“Ono što se zna da je on fotografirao te podatke i prenosio ih na Discord, mrežu koja je poput WhatsAppa. To su chatovi gdje ne znate tko sve gleda i tko će sve to pročitati. No radi se o čovjeku koji te podatke ne bi trebao ni dobiti”, dodao je.

“Privilegirane podatke treba imati samo mali broj osoba, ali problem je kako nastaju ti podaci. Ovo djeluje kao neka baza gdje su se stavljale te informacije. Po ovog mladića koji je to pustio će ovo proći vrlo loše jer ako donije 20 godina, dobro je prošao”, napomenuo je Carić.

Što se dopisivanja putem aplikacija tiče, kaže kako se Viberom uopće ne bavi jer smatra mrežom nižeg nivoa sigurnosti. “WhatsApp i Signal se smatraju top mrežama. Kod WhatssAppa, koji je sad pod Metom, treba znati da iako su, kako ih nazivaju, te poruke enkriptirane od točke do točke, što znači da ni oni ne mogu vidjeti te poruke. Znači poruke se ne pohranjuju kod WhatsAppa nego se one pohranjuju na samim telefonima, odnosno računalima. Ti back-upovi nisu enkriptirani nego vi sami trebate reći da budu enkriptirani. To znači da do njih može doći tko god dođe u posjed vašeg telefona”, objasnio je.

Dodaje kako mi nemamo podatak o algoritmima koje oni koriste. “Ti algoritmi nisu javni i nemamo nikakvo jamstvo da ne postoji nekakvi “back-doorovi” koje može koristiti američka vlada s kojom sve američke tvrtke moraju surađivati. Zato je sporno da se hrvatski policajci služe WhatsAppom kao službenom komunikacijom”, rekao je.

“Na kraju ovisite o tome da netko napravi screenshot i imate proboj sigurnosti, što se na kraju dogodilo nedavno”, dodao je

“Sve se na kraju svodi na čovjeka. Uvijek puca na čovjeku ljudi su najčešći izvor problema i napadači uvijek ciljaju na ljudske slabosti. Jer ne možete imati tisuće top ljudi”, napomenuo je Carić.

Kada je Twitter u pitanju, tvrdi da je teško reći što će biti. “Mi ne znamo kako oni posluju. On kaže da ih je spasio od bankrota, ali to je priča koja ne drži baš vodu. Oni su bili ispod vode, ali on je tvrtku od 7.000 ljudi spustio na 1.500. To je jedna zatvorena priča i mi ne znamo što se odgađa”, rekao je.

“Što se slobode govora tiče, to je sloboda govora za Elona Muska, to je jednostavno laž. On je vodeći svjetski proizvođač “fake newsa”, čovjek koji rutinski svakodnevno laže, pa koliko je puta rekao da će Tesla voziti sama. Svi griješe, ali on rutinski laže”, zaključio je.

