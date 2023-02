Podijeli :

Izvor: Pixabay/ilustracija

Prevaranti se koriste raznim načinima kako bi se domogli vaših osobnih podataka i novca, a s obzirom na povećan broj kibernetičkih prijevara, od velike je koristi znati prepoznati lažne profile na društvenim mrežama kako ne biste postali žrtva prijevare.

Jedan od načina na kojima možete prepoznati prave profile jest plava kvačica na WhatsAppu i Twitteru koji označavaju da je profil verificiran, odnosno riječ je o službenom profilu osobe. Komando navodi da su tri jednostavna signala koja otkrivaju da je riječ o lažnom profilu na Facebooku, Instagramu i Twitteru.

1. Lažni profili prate gomilu ljudi

Prevaranti pokušavaju doprijeti do što većeg broja ljudi pa stoga prate gomilu ljudi na društvenim mrežama. Također, to može ukazivati i na to da su plaćeni pratitelji. Naime, postoje web stranice na kojima je moguće kupiti pratitelje na društvenim mrežama. To su uglavnom automatizirani računi koje mogu posjedovati sumnjivi pojedinci ili tvrtke.

Postoji način na koji hakeri mogu provaliti u WhatsApp račun dok spavate Sumnjivi oglasi na internetu: Ovo su četiri glavna znaka da je riječ o prevari

Prema tome, budite oprezni ako vidite da neki profil prati primjerice 14.000 ljudi, a ima samo 12 pratitelja. Vjerojatno je u pitanju lažni profil. Ako niste sigurni ni nakon što vidite ogromnu razliku brojkama, pogledajte koji točno profile prate, provjerite ima li među tim profilima vama poznatih imena ili imena vaših prijatelja i poznanika.

Ako ne uočite ništa od toga, to je još jedan znak za uzbunu.

Također, automatizirani računi uglavnom komentiraju slične lažne profile kako bi stvorili iluziju autentičnosti. Sve to čine s jednim ciljem – da vas uvjere da komunicirate s pravil profilom. Osim toga, sadržaj komentara također može upućivati na to da se radi o prevarantu. Ako nitko ne komentira ništa bitno ili sadržajno, to ukazuje na to da je riječ o automatiziranim komentarima.

Da je riječ o lažnom profilu mogu otkriti i komentari koji su puni emojia i nekih nepovezanih, nejasnih izjava.

2. Prevaranti mogu koristiti slike vaših prijatelja

Prevaranti često glume da su vaši prijatelji kako bi vam se približili. Mogu vam slati uznemirujuće poruke poput “Izgubio sam se, trebam pomoć hitno, možeš li mi poslati novce?”. Pri tome često znaju koristiti fotografije vaših prijatelja kako bi žrtva lakše “nasjela” na prijevaru.

Komando savjetuje da prije kliknete na bilo kakvu poveznicu koju su vam poslali u poruci, najprije kliknite na profil. Ako ne izgleda kako prije, to je znak za uzbunu. Ako i dalje dvojite, javite se prijatelju putem neke društvene mreže ili ih nazovite kako biste se provjerili o čemu je točno riječ.

3. Gomila besmislenih objava

Prevaranti će objavljivati komercijalno dostupne fotografije i meme-ove. Budući da žele da njihov profil izgleda realno, nakrcat će ga beznačajanim objavama. Najveći alarm svakako predstavlja prazan profil bez ikakvih objava.

Dovoljno vam je samo nekoliko trenutaka da pregledate posljednje objave i utvrdite ima li ičega sumnjivog. Ako na profilu nema nikakvih anegdota, priča iz svakodnevnog života, originalnih šala – vjerojatno je u pitanju lažni profil.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Najotrovnijom biljkom 2023. proglašen – peršin. Evo o čemu je riječ Gledatelj u kazalištu gledao u mobitel, Trifunović mu ga uzeo i bacio na pod Što vam je činiti u slučaju priziva savjesti u ljekarnama zbog kontracepcije?