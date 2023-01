Twitter priprema opciju koja će mnoge razveseliti

Twitter radi na novom paketu pretplate koji će korisnicima omogućiti korištenje ove mreže bez ikakvih reklama.

“Reklame na Twitteru su česte i prevelike. Radimo na tome da to promijenimo. Postojat će skuplja pretplata bez ikakvih reklama”, napisao je Elon Musk na Twitteru.

Musk je još u studenom najavio da, ako želi opstati, kompanija mora povećati prihode od pretplata, piše Nova.rs.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads

Oglašavanje je donedavno činilo 90 posto prihoda Twittera, ali je taj postotak drastično pao otkad je Musk kupio mrežu. Kako navodi britanski Guardian, oglašavanje sada čini svega 40 posto ukupnih dnevnih prihoda kompanije.

“Bez prihoda od pretplate, velike su šanse da Twitter neće preživjeti predstojeću ekonomsku recesiju”, napisao je tada Musk na Twitteru.

Elon Musk teases ‘higher priced’ Twitter Blue subscription with no ads



But how many Twitter users *really* hate ads in their feed?



And how many would pay even more (+ per month) for an ad-free Twitter?



I'm suspect a lot less people than Elon thinks https://t.co/lRYwkv94sZ pic.twitter.com/FALM5KoI5F