U Osijeku se održava najveći gejming event u regiji Wandercon

Od 3. do 5. veljače u osječkoj dvorani Gradski vrt održava se najveći gaming event u regiji - Wandercon.

Wandercon je impozantni gamerski show na kojemu se istovremeno događa e-sportski turnir, sajam gamerske opreme, smotra najutjecajnijih regionalnih i svjetskih igrača te spektakularna prezentacija igre Joe Wander and the Enigmatic Adventures.

Telemach na Wanderconu u Osijeku osigurava najveće brzine interneta u Hrvatskoj

Telemach Hrvatska, glavni je tehnički sponzor Wandercon gaming eventa, i omogućava sudionicima korištenje gigabitnih brzina na 10 Giga optičkoj mreži osiguravajući im pritom uživanje u punom kapacitetu kojeg ta mreža pruža, a koji je potreban da bi gejmeri pokazali svoju superiornost u gaming okruženju. Za gejmere koji sudjeluju na Wandercon konferenciji to znači mogućnost istodobnog povezivanja više različitih uređaja, dok će izuzetno niska latencija u mrežo osigurati najbolje gaming i streaming iskustvo te virtualnu i proširenu realnost u 4K i 8K rezoluciji.

Jedan od sudionika i natjecatelja je i gamer Luka Grubišić. “Ja sam se gejmingom počeo baviti još od kad znam za sebe, s tri četiri godine sam s ocem igrao i pratio njega što je igrao. To je bio neki izlaz iz stvarnog života. Odrastanjem me to sve više zanimalo i htio sam se baviti time, što se i obistinilo jer sad imam svoj YouTube kanal gdje igram igrice i pokušavam to raditi interaktivno sa svojom publikom, koju čine djeca od osam do jedno 15 godina. Igrice su odličan sadržaj za njih jer osim što su zabavne, na njima se može i svašta naučiti”, rekao je Grubišić.

Dodao je kako se od igranja igrica i u Hrvatskoj može živjeti. “Definitivno da. Dosta mojih kolega to radi kao puno radno vrijeme, dok neki to usklađuju s ostalim obvezama, kao što i ja radim. Imate sponzore, YouTube oglase i sav taj influencer marketing koji funkcionira”, objasnio je.

Kaže da je teško taj posao objasniti roditeljima te da je i on sam imao problema s tim. “U početku me nisu podržavali i pitali se što radim do 4 sata ujutro, ali kada su vidjeli o čemu se radi dosta su me podržavali. Oni su dosta tehnološki obrazovani pa razumiju. Mislim da danas nema više tog jaza stariji-mlađi, svi ljudi svih uzrasta razumiju o čemu se tu radi”, rekao je.

“Definitivno su ljudi otvoreniji, nisu to samo igrice, tu su natjecanja i esport, koji je poput šaha, to je sport. Ima za svakoga po nešto, za one koji se samo žele zabaviti za natjecatelje i one koji se žele time baviti profesionalno”, kaže Grubišić.

Dodaje da gejming industrija ima definitivno ima svijetlu budućnost u Hrvatskoj jer se uključuju i druge industrije, poput filmske i glazbene.

Objašnjava da postoje i veliki profesionalci. “Postoje ljudi koji prvo kad se probude kreću s vježbama, neki i idu u teretani jer morate imati dobre motoričke sposobnosti. Neki imaju i svoje trenere koji ih i psihički podržavaju, a imate i ove koji doslovno mogu sjesti u svoj kauč i zabavljati se”, zaključuje.

Inače, cijeli event odvija se na 3 stagea s više od 326 m2 LED ekrana.

Event je zamišljen kao festival na kojem svi uzrasti mogu pronaći svoju zanimaciju! Također, event prati izlazak hrvatske igre Joe Wander and the Enigmatic Adventures, koja izlazi danas i to na PC, Playstation 5 te Xbox Series X/S platofmama. Igru je napravio Frozen Pixel Studio.

Telemach zaokružuje prvi val investicijskog ciklusa u velikim gradovima

Posjetitelji će sva 3 dana moći igrati Joe Wander And the Enigmatic Adventures te sudjelovati u raznim izazovima iz igre na kojima će moći osvojiti novčane nagrade u vrijednosti 10.000€.

