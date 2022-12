WhatsApp uveo opciju koja će vas spasiti od neugodnosti

Podijeli :

Izvor: Pexels/Ilustracija

WhatsApp je uveo funkciju za poništavanje radnje "izbriši poruku samo za mene" kako bi vas spasio potencijalnih neugodnosti ako ste htjeli izbrisati poruku za sve sudionike u chatu.

Većini ljudi se barem jednom dogodilo da, umjesto da izbrišu poruku za sve sudionike razgovora (Delete for everyone), kliknu opciju “izbriši samo za mene” (Delete for me).

Nova funkcija “undo”, koju su nazvali “slučajno brisanje”, traje pet sekundi i omogućava korisnicima vratiti izbrisanu poruku kako bi je izbrisali za sve sudionike chata.

WhatsApp je rekao da će njegova nova ponuda biti dostupna svim korisnicima Androida i iPhonea. Testiranje je obavljeno u kolovozu.

