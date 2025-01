Boklag: United Grupa ulazi u sektor obnovljivih izvora energije, početno ulaganje u Bugarskoj u vrijednosti od 120 milijuna eura

Podijeli :

"United Grupa ulazi u sektor obnovljivih izvora energije s početnim ulaganjem od 120 milijuna eura u Bugarskoj. Ovo je hrabar korak i prirodan sljedeći potez za nas", izjavila je izvršna direktorica United Grupe Viktorija Boklag.

Boklag je na summitu United Grupe u Sofiji navela da ta investicija uključuje tri solarne elektrane, od kojih je jedna već u funkciji, kao i veliki vjetropark, koji će postati jedan od rijetkih takvih objekata u Bugarskoj.

“Zajedno, ovi projekti će proizvoditi oko 310.000 megavat-sati godišnje. Do 2027. godine, ova postrojenja će proizvoditi 160 posto električne energije potrebne za naše operacije u Bugarskoj – pokrivajući 65 posto ukupne potrošnje električne energije naše Grupe. Ovdje se ne radi samo o pokretanju našeg poslovanja, već se radi o pokretanju bugarske tranzicije ka zelenoj energiji“, izjavila je Boklag.

United Grupa postala članica Zajedničkog udruženja za društveno odgovorno poslovanje

“Od ulaska u Bugarsku 2020. godine akvizicijom kompanije Vivacom, investirali smo 2,5 milijardi eura u tehnologiju i inovacije. Uveli smo prvu komercijalnu 5G mrežu u zemlji – koja je sada najveća u Bugarskoj. Predstavili smo prvih 10 GIGA optičkih mreža u Bugarskoj, pokrenuli prve 5G Unlimited mobilne pakete i transformirali način na koji ljudi komuniciraju, povezuju se i zabavljaju“, dodala je ona.

Ona je kazala da danas sa ponosom dopiru do gotovo 1,5 miliona domaćinstava FTTH mrežom i pokrivaju 91 posto populacije 5G mrežom.

“A s Novom i našim drugim medijskim brendovima, dio smo svakodnevnog života ljudi na način koji nadvladava tehnologiju“, izjavila je ona.

Solarne elektrane bit će izgrađene na prenamijenjenom industrijskom zemljištu kako bi se smanjio utjecaj na životnu sredinu, poručila je izvršna direktorica United Grupe i dodala da će vjetropark, koji se nalazi na sjeveroistoku Bugarske, značajno doprinijeti energetskoj budućnosti Bugarske.

Nova vizija za budućnost

Za United Grupu, održivost nije samo odgovornost, već kako je navela Boklag, to je prilika da budu primjer drugima.

“Integracijom obnovljivih izvora energije u naše operacije, ne samo da smanjujemo troškove ili zadovoljavamo energetske potrebe, već postavljamo nove standarde za našu industriju. Ovo je izgradnja otpornosti. Omogućavanje sljedećeg vala digitalnih inovacija – od umjetne inteligencije do električnih vozila. Podrška klimatskim ciljevima EU dok potičemo ekonomski rast. Najvažnije, ovo je stvaranje boljeg sveta za sljedeće generacije“, izjavila je ona.

Izvršna direktorica United Grupe je poručila da je cilj kompanije da postigne nultu emisiju ugljika u cjelokupnom lancu vrijednosti do 2040. godine.

“Ambiciozno, znamo to, ali i ostvarivo. Današnja objava je veliki korak naprijed. Ali, ne možemo to sami. Ključ je u suradnji. Vlade, kompanije i zajednice moraju zajedno raditi na stvaranju trajnih rešenja. Ovo nije samo putovanje United Grupe; ovo je zajednička misija. Dakle, dok činimo ovaj korak, United Grupa više nije samo telekomunikacijska i medijska kompanija. Sada smo i energetska kompanija – pokrećemo promjene, predvodimo primjerom i pokazujemo da inovacije i održivost idu ruku pod ruku. Hvala vam što ste dio ovog trenutka“, rekla je ona.

United Grupa postala članica Saveza za odgovorno poslovanje (RBA)

“Obnovljivi izvori energije više nisu opcija, već nužnost“

Ona je dodala i danas obilježavaju važnu prekretnicu na putu United Grupe.

“Rast, inovacije i održivost su oduvijek bili u središtu onoga što radimo, a danas podižemo sve to na potpuno novu razinu“, poručila je Boklag.

Kao vodeća telekomunikacijska i medijska grupa u jugoistočnoj Europi, United Grupa je oduvijek bila pionir, ističe izvršna direktorica United Grupe.

“Izgradili smo digitalnu infrastrukturu koja povezuje milijune ljudi širom regije i omogućava napredne tehnologije poput umjetne inteligencije, virtualne realnosti i mnogo više. To je uzbudljivo – ali i izazovno. Istina je da digitalna revolucija nosi svoju cijenu, a to je potrošnja energije. Telekomunikacijske mreže i data centri troše ogromne količine energije, oslanjajući se uglavnom na električnu energiju. Ovo nije samo tehničko pitanje, to je izazov održivosti. Potražnja za podacima stalno raste, a s njom i potreba za inovativnim energetskim rešenjima. U United Grupi vjerujemo da obnovljivi izvori energije više nisu opcija, već nužnost“, poručila je ona.

“U jugoistočnoj Europi, ova potreba je još hitnija. Suočavamo se sa zastarjelim energetskim sistemima zasnovanim na ugljenu, ekonomskim ranjivostima i rastućim rizicima klimatskih promjena. Vrijeme za akciju nije sutra, već sada“, dodala je Boklag.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Klasić: Trumpov inauguracijski govor bio je presedan Stiže usklađivanje mirovina: Evo koliku će ‘povišicu’ dobiti umirovljenici