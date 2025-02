Jedan trgovački lanac počeo naplaćivati 12 eura za ulazak u poslovnicu

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Na ulasku u trgovinu prislonite svoju karticu koja se tereti za 12 eura pa ako potrošite više od toga, od sveukupnog računa vam se odbije depozit, a ako potrošite manje ili ništa, novac vam se vraća. No ovo posljednje i ne ide baš glatko.

Njemački Aldi prilikom otvaranja eksperimentalne trgovine Shop & Go bez blagajni i blagajnika u Greenwichu u istočnom Londonu, uveo je i još jednu novinu. Naime, sad ne možete ući u trgovinu bez da se prijavite s Aldijevom aplikacijom koja vas tereti za 12 eura ili ako nemate apliklaciju, onda morate s bankovnom karticom platiti 12 eura depozita.

Kroz samu trgovinu slobodno se krećete, a sve što uzmete s police budno prate kamere kojima upravlja AI koji sve bilježi. Na kraju samo slobodno izađete van, a ono što ste uzeli bude vam naplaćeno s kartice ili Aldijeve aplikacije, prenosi Dnevnik.hr.

Novost je sad ovaj depozit da bi uopće mogli ući. Ako ćete potrošiti 12 eura ili više eura, depozit vam se priznaje, ali ako potrošite manje ili ništa, depozit bi vam se trebao vratiti. Kažemo trebao, jer povrat može potrajati danima, s čime kupci nisu baš oduševljeni.

Ova Shop & Go Aldijeva trgovina za sad je prva i jedina takve vrste, otvorena još 2022. godine. Bio je to eksperiment koji još nije zaživio među pučanstvom. Amazon je planirao 260 sličnih Just Walk Out trgovina, ali su u međuvremenu smanjili te brojke. Tesco npr. ima samo četiri takve trgovine u Velikoj Britaniji.

