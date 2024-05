Nastavljaju se pregovori HDZ-a i DP-a

Podijeli :

15 dana nakon izbora Hrvatska još nema ni novi Sabor ni novu vladu no ako je suditi po raspoloženju Andreja Plenkovića u Čakovcu to se bi se uskoro trebalo promijeniti, Rekao je da načelno ima podršku 76 zastupnika, a teorestki i 83. Očito je u brojci i Vesna Vučemilović koja je dala ostavku na sve funkcije u hrvatskim suverenistima zbog čega su je nazvali žetonom godine. No, i Domovinski pokret čiji predsjednik uoči pregovora sutra u gradu na Dunavu poručuje - nismo još ništa odlučili.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.